Los asesores del gobierno francés proponen una devaluación del 30% del euro para evitar un colapso de la industria frente al 'tsunami' chino

La otra opción sería aranceles del 30% directos sobre el país asiático

China ya ha respondido al informe diciendo que los gravámenes "serían una declaración de guerra".

La competencia china con las fábricas europeas ha alcanzado los últimos años un punto crítico para el Viejo Continente. Desde ING explican que si bien en las décadas anteriores la industria europea se benefició de los insumos chinos baratos ahora la economía asiática ha subido un escalón y ha pasado de proveerles de productos básicos a arrebatarles cada vez más cuota de mercado.