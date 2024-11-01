Los asesores del gobierno francés proponen una devaluación del 30% del euro para evitar un colapso de la industria frente al 'tsunami' chino

La otra opción sería aranceles del 30% directos sobre el país asiático
China ya ha respondido al informe diciendo que los gravámenes "serían una declaración de guerra".
La competencia china con las fábricas europeas ha alcanzado los últimos años un punto crítico para el Viejo Continente. Desde ING explican que si bien en las décadas anteriores la industria europea se benefició de los insumos chinos baratos ahora la economía asiática ha subido un escalón y ha pasado de proveerles de productos básicos a arrebatarles cada vez más cuota de mercado.
Menuda banda de asesores y dirigentes nos van a llevar al colapso.
No hay forma de pagar la deuda, hay que seguir pidiendo para pagar pensiones y para pagar la propia deuda. Lo único que se puede hacer es devaluar la moneda para que esa deuda se esfume. Pero esto es desesperado, solo empuja el problema un poco mas
¿ Y qué más, Nicolás ?
Empresas: haced vuestro trabajo y dejar de joder a la sociedad europea, que ese 30% de renta ha costado muchos, muchos años ganarlos y no es plan de perderlo por un capricho o por vuestra mísera comodidad.