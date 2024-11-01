edición general
Los asesores del gobierno francés proponen una devaluación del 30% del euro para evitar un colapso de la industria frente al 'tsunami' chino

Los asesores del gobierno francés proponen una devaluación del 30% del euro para evitar un colapso de la industria frente al 'tsunami' chino

La otra opción sería aranceles del 30% directos sobre el país asiático
China ya ha respondido al informe diciendo que los gravámenes "serían una declaración de guerra".
La competencia china con las fábricas europeas ha alcanzado los últimos años un punto crítico para el Viejo Continente. Desde ING explican que si bien en las décadas anteriores la industria europea se benefició de los insumos chinos baratos ahora la economía asiática ha subido un escalón y ha pasado de proveerles de productos básicos a arrebatarles cada vez más cuota de mercado.

13 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Total que el trumpismo como fórmula económica se quiere imponer en la UE.
Menuda banda de asesores y dirigentes nos van a llevar al colapso.
8 K 118
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Si devaluan la moneda todo estará muchísimo mas caro, son unos genios.
3 K 58
cocolisto #7 cocolisto
#4 Así las gastan.La energía y todos los productos de importación ,un 30% más caro.Luego viene todo lo demás en cascada.
2 K 43
Sr.No #12 Sr.No *
#7 mira que bien le ha ido a Alemania desde que les cortaran el grifo ruso de petroleo y gas barato. En menos de 5 años su industria ha perdido la legendaria eficiencia y competitividad que habían disfrutado 70 años.
1 K 32
obmultimedia #13 obmultimedia
#7 y harán que se pierda mucho mas poder adquisitivo, al final va a colapsar el sistema FIAT.
0 K 11
RamonMercader #8 RamonMercader
#1 dentro de unos los será el discurso hegemónico.

No hay forma de pagar la deuda, hay que seguir pidiendo para pagar pensiones y para pagar la propia deuda. Lo único que se puede hacer es devaluar la moneda para que esa deuda se esfume. Pero esto es desesperado, solo empuja el problema un poco mas
0 K 6
security_incident #2 security_incident
Joder con los antiglobalización. Cualquier día llaman al blackblock
4 K 76
#3 mcfgdbbn3 *
O lo que es lo mismo, empobrecer un 30% a los que ahorren dinero, y tener salarios devaluados.
4 K 57
Veelicus #5 Veelicus
#3 Asi es, empobrecernos de golpe un 30%
1 K 23
#11 colemur
#3 Empobrecer un 30% a todos los trabajadores, lo has dicho bien.
1 K 19
#6 espartino *
cojonudo, todo lo de fuera 30% más caro, gasolina a 2€ que encarece el precio también del producto local, mayores exportaciones de productos que hará que se vendan fuera antes que dentro y... encarecimiento de precios de lo local. Casi prefiero el método Trump
2 K 26
#10 mcfgdbbn3
#6: Más, un 41% porque si tus euros valen 70 céntimos, tendrás que poner sqr(2) veces para comprar lo que comprabas.
0 K 12
#9 colemur
Si, hombre, todos los europeos un 30% más pobres porque las empresas quieren ganar más dinero.
¿ Y qué más, Nicolás ?
Empresas: haced vuestro trabajo y dejar de joder a la sociedad europea, que ese 30% de renta ha costado muchos, muchos años ganarlos y no es plan de perderlo por un capricho o por vuestra mísera comodidad.
1 K 19

