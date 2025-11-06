Asesinan al exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luría

El cuerpo que fue hallado el miércoles 5 de noviembre fue identificado un día después como Lázaro Francisco Luría, quien fue alcalde de Chinameca, Veracruz del 2012 al 2013 por parte del Partido Acción Nacional (PAN). En 2012 tomó el puesto de Martín Padua Zúñiga, quien fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado. Por su parte, y de manera reciente, el 6 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre un ataque en contra de Guadalupe Uribe Ceballos, quien fungía como regidora municipal de San Juan Aca