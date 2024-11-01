edición general
5 meneos
23 clics

Ascenso de Zohran Mamdani en contienda por alcaldía de NY desata críticas antimusulmanas

El legislador republicano Andy Ogles, de Tennessee, lo llamó “pequeño mahometano” e instó a su deportación. En redes sociales, la congresista republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, hizo referencia al 11 de septiembre de 2001 junto a una foto de Mamdani vestido con una kurta —una camisa holgada sin cuello común en el sur de Asia. La activista de ultraderecha Laura Loomer afirmó, sin pruebas, que “(la Ciudad de) Nueva York está a punto de presenciar el 11-S 2.0”.

| etiquetas: zohran mamdani , laura loomer , nueva york , islam , racismo
4 1 0 K 64 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
Malinke #3 Malinke
No leí el envío y no sé de qué va este tío. Antes, nunca decían la religión del candidato, pero si el candidato antepone su religión al cargo, ni musulmán, ni cristiano, ni católico, ni judío, ni budista, ni todo lo que me he olvidado, no valen para el S.XXI. A ver si dejamos de involucionar y evolucionamos un poco.
0 K 11
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 no, el no ha sacado su religión a la luz pública para ganar votos, han sido los extremistas cristianos los que le atacan por sus creencias religiosas.

Y más siendo la señora Loomer la que más le ha atacado
5 K 80
Malinke #6 Malinke
#4 por eso digo que no idea. En principio y por lo poco que ví, lo odia Trump, ya parece buen candidato, pero la religión, del tipo que sea, no es buena consejera.
0 K 11
#7 soberao
#3 Si es de religión árabe le pueden tirar una bomba desde Israel y no sería terrorismo sino que sería "defensa propia". De ahí a que sea importante esto por si se lo pueden cargar rápido y de forma "legal".
0 K 20
#5 Toponotomalasuerte
Pero que cojones pasa? Los hijos de puta están al alza!!! Está gente ya no es que vaya sobrada, es que debería de estar en una puta cárcel.
0 K 10
#2 covacho
¿Lo oleis? Huele a leche... Mejor dicho, huele a miedo por la leche que se van a dar.
0 K 8
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
¿Qué pasa? ¿Es que no pueden presentar un candidato mejor?
Entonces no me extrañará que gane
Y si no tienen una alternativa, intentar hundirle descaradamente no va a funcionar
0 K 7
themarquesito #8 themarquesito *
#1 Ahora mismo los otros dos candidatos son Andrew Cuomo y el extraño personaje que es Curtis Sliwa.
0 K 20

menéame