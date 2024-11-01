edición general
Asamblea General de la ONU aprueba 5 resoluciones a favor de Palestina

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera resolución sobre refugiados palestinos con el voto a favor de 151 Estados; 11 se opusieron y 11 se abstuvieron, lo que pone de relieve el creciente aislamiento de Israel en el escenario mundial. La segunda resolución de la AGNU sobre las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) se aprobó por abrumadora mayoría con 145 votos a favor, lo que demuestra el apoyo de la mayoría de países a la renovación del mandato de la Agencia por tres años. Sólo 10...

sotillo #1 sotillo
Ya te digo por donde se las mete Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, por no hablar del resto de lo que llaman gobiernos del resto de Europa
Beltenebros #2 Beltenebros
#1 Allá cada uno con su cinismo y su hipocresía. En cualquier caso, esto es una bofetada en la cara del Estado sionista de Israel.
Gry #6 Gry
#2 Mientras tengan al Tío Sam se la pela todo.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Para lo que luego en realidad valen esas resoluciones de la ONU, Israel se las pasa por debajo del arco del triunfo.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Argentina está del lado bueno de la historia
#4 Poligrafo *
es que hay resoluciones bueeeeenas y hay resoluciones maaaaalas.

Obviamente solo hay que dar bombo y platillo a las resoluciones bueeeenas, esas son las unicas que hay que acatar por que vivimos en un orden internacional basado en reglas justas e iguales para toooodos.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Palestina colecciona de esto.
Y por desgracia no les sirven de nada.
