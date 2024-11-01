Asamblea General de la ONU aprueba 5 resoluciones a favor de Palestina

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera resolución sobre refugiados palestinos con el voto a favor de 151 Estados; 11 se opusieron y 11 se abstuvieron, lo que pone de relieve el creciente aislamiento de Israel en el escenario mundial. La segunda resolución de la AGNU sobre las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) se aprobó por abrumadora mayoría con 145 votos a favor, lo que demuestra el apoyo de la mayoría de países a la renovación del mandato de la Agencia por tres años. Sólo 10...