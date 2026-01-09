edición general
El asalto final de Trump culminó la asfixia económica de Venezuela con la captura de petroleros ordenada en diciembre

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero de 2026 fue el día D y el corte de la electricidad en Caracas y el lanzamiento de bombas desde 150 helicópteros a partir de las 2 de la madrugada, la hora H. Pero este desenlace, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, siguió a la exhibición del poderío norteamericano para asfixiar la economía venezolana con la aplicación de una "cuarentena" en la que se empezaron a incautar barcos con petróleo.

