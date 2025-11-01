Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931

Aprovechando que la comparecencia de Pedro Sánchez fue en la Sala Campoamor del Senado, José F. Peláez ha publicado un artículo en ABC de título "Campoamor amordazada" donde vuelve a difundir un habitual bulo de la derecha: que el PSOE se opuso a la aprobación del sufragio femenino en 1931. No tendría más que leer el propio ABC para ver que la realidad es bien distinta: el sufragio femenino se aprobó el 1 de octubre de 1931 con 161 votos a favor y 121 en contra, de los que los diputados del PSOE aportaron 84 a favor y ninguno en contra.

Pero además, tiene la desfachatez de escribir, aludiendo al collage que decora esa sala elaborado a partir de un página de El Liberal, que "Y doña Clara, en la página gigante de 'El Liberal', convirtiendo la plumilla negra en tinta roja, pero no roja-sangre sino roja-vergüenza, roja-rubor, roja-PSOE." . Cuando precisamente en esa pagina se pone negro sobre blanco como el PSOE apoyo son su voto a Campoamor en la aprobación del sufragio femenino. Esa página de El Liberal no es de octubre del 31, es del 2 de diciembre de ese año, el día después de la votación de la Enmienda Peñalba, que fue un intento de los contrarios al sufragio femenino de aplazar su implantación. Votar no a la enmienda (como hizo la propia Campoamor) significaba que el sufragio femenino quedaba definitivamente aprobado. Esta votación fue mucho más ajustada que la del 1 de octubre, ya que la enmienda se rechazó con 127 votos a favor y 131 en contra, una diferencia de cuatro votos que se destaca precisamente en el mural del Senado:

Pues bien, en esa misma página de El Liberal puede verse el detalle de la votación y como el PSOE votó en contra de la enmienda Peñalba con Campoamor. Luego malamente le puede causar rubor al PSOE lo que pone, sino orgullo.