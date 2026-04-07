Artemisa II pasa por la Luna: los primeros seres humanos en ver la cara oculta con sus ojos en el siglo XXI

La noche del 6 al 7 de abril la misión Artemisa II de la NASA vivió su momento álgido cuando la nave Orión Integrity sobrevoló la Luna. La Luna se fue haciendo más grande en las ventanas de la nave a medida que la tripulación fue capaz de ver una proporción más grande del 21% de la cara oculta que estaba iluminada, para pasar a ver el terminador (la línea entre el día y la noche). Luego la Tierra pasó a poder verse desde las ventanas de la Orión junto a la Luna y comenzó a ocultarse tras nuestro satélite.