El arte de hacer fideos Lamian estilo Lanzhou y por qué se está convirtiendo en unos de los platos más populares de la China musulmana [ENG]  

Los fideos Lanzhou fueron declarados herencia cultural intangible de China. Se estima que cada día se preparan más de 800.000 bols de estos fideos y su popularidad ha atravesado fronteras vendiéndose ahora en ciudades como Nueva York o Londres. Sus maestros consideran que se requieren al menos 3 años de entrenamiento para aprender a prepararlos bien. Los fideos proceden de la provincia musulmana de Gansu, en particular, de Lanzhou, de donde procede el nombre. Un bol de fideos Lanzhou debe tener 5 colores: blanco, amarillo, rojo, verde y claro.