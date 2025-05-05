edición general
El arte de hacer fideos Lamian estilo Lanzhou y por qué se está convirtiendo en unos de los platos más populares de la China musulmana [ENG]  

Los fideos Lanzhou fueron declarados herencia cultural intangible de China. Se estima que cada día se preparan más de 800.000 bols de estos fideos y su popularidad ha atravesado fronteras vendiéndose ahora en ciudades como Nueva York o Londres. Sus maestros consideran que se requieren al menos 3 años de entrenamiento para aprender a prepararlos bien. Los fideos proceden de la provincia musulmana de Gansu, en particular, de Lanzhou, de donde procede el nombre. Un bol de fideos Lanzhou debe tener 5 colores: blanco, amarillo, rojo, verde y claro.

4 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Me cago es la leche estilo Lanzhou. Acabo de leer el artículo entero y ahora entro y tiene muro. No sé qué ha pasado. @admin ¿Alguna solución? :-(

(Igual es que sólo permite una lectura, no sé).
xyria #2 xyria
#1 Entré dos veces, por ver si me ocurría lo mismo, y nada, sin problema.
#3 Suleiman
En Barcelona hay un aitio que los hacen muy buenos, JIN LanZhou Ramen.
Glidingdemon #4 Glidingdemon
Nada como la comida hecha en la india, si sobre todo utilizan el agua sagrada del Ganges y la cocinan en la calle con la inestimable ayuda y supervisión de sus animales sagrados, cuando lo vi por primera vez entendí lo que eran los inmortales. No hay occidental que viva más de una semana comiendo su comida.
