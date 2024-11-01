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ARTE España: el nuevo canal gratuito de la TDT que lanzará RTVE

RTVE está preparando el lanzamiento de ARTE España, su nuevo canal cultural que se emitirá en la TDT de manera gratuita. Este nuevo proyecto del ente público nace de la colaboración con el canal europeo ARTE. RTVE aspira a convertirse en el socio hispano dentro de este proyecto europeo, reforzando su presencia internacional. La programación estará centrada en artes escénicas, teatro, cine español, música clásica, ópera y nuevas propuestas musicales, junto a una base de producción propia y contenidos documentales.

| etiquetas: arte , nuevo , canal , tdt , rtve
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5 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Cuando gobierne la derecha será un canal donde darán corridas
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Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#2 Ya va siendo hora de un canal de fap en la tdt :troll:
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Moderdonia #4 Moderdonia *
#2 un canal porno daría mucha audiencia.

-...y por 100.000€, qué actriz porno yugoslava fue nombrada MILF revelación en 1973?
-¿Cariño, nos plantamos verdad?
-SVETLANA PERRAKOVIĆ.
-¿CARIÑO?
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#2 Y no será un canal X, por si alguien se despista como #4 Igual alguna virgen de madera y escayola sí que sale también.
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Moderdonia #1 Moderdonia
Hoy quiero que el amor sea tempestad.
Que tu piel me hable con furia y tus manos olviden la delicadeza.
No quiero calma, quiero fuego. Quiero el ARTE salvaje de desearnos sin medida.

En Radio Televisión Española.
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