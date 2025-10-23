Art Spiegelman: "No quiero que 'Maus' se use como herramienta de reclutamiento de Israel"

El historietista estadounidense Art Spiegelman ha asegurado, en un encuentro con periodistas en el marco del Festival literario Kosmopolis de Barcelona, que no quiere que su obra "se use como herramienta de reclutamiento del ejército israelí". Spiegelman es autor de Maus, una obra fundamental en la disciplina después de convertirse en 1992 en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer.