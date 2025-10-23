edición general
Art Spiegelman: "No quiero que 'Maus' se use como herramienta de reclutamiento de Israel"

El historietista estadounidense Art Spiegelman ha asegurado, en un encuentro con periodistas en el marco del Festival literario Kosmopolis de Barcelona, que no quiere que su obra "se use como herramienta de reclutamiento del ejército israelí". Spiegelman es autor de Maus, una obra fundamental en la disciplina después de convertirse en 1992 en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer.

Supercinexin #1 Supercinexin
Porque tiene una cultura que le permite identificar al fascismo cuando lo ve, al contrario que la gran mayoría de la población actual.
chewy #3 chewy
No sé en que momento un libro que pone a los judíos como racistas ( su padre cuando recogen al negro en autostop), o traidores ( cuando vendían a sus conocidos a la gestapo) o usureros ( cuando comerciaban de mala manera dentro del campo de concentración) puede ayudar a Israel a reclutar… los nazis en este libro son malos claramente, pero no coloca a los judíos en una buena posición
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Nunca me gustó este cómic, creo que por el retrato de la miseria humana y la deshumanización en general, la falta de empatía y la dejadez humana...

Me entristece a niveles enormes y en gran parte por la actitud del propio autor como personaje principal.

Dicho lo cual, es un a especies de diario realista de un momento muy concreto del que deberíamos sacar aprendizajes y alejarnos completamente de lo ahí representado.

Israel deshumaniza, asesina, engaña, miente, y dentro de unos años saldrá otro maus.
tul #5 tul
Va necesitando nuevos episodios donde retrate a los sionazis como el sabe
#2 DenisseJoel
Si tu obra puede usarse como herramienta de reclutamiento, quizás no has hecho las cosas tan bien como pensabas.
