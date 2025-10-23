Art Spiegelman: "No quiero que 'Maus' se use como herramienta de reclutamiento de Israel"

El historietista estadounidense Art Spiegelman ha asegurado, en un encuentro con periodistas en el marco del Festival literario Kosmopolis de Barcelona, que no quiere que su obra "se use como herramienta de reclutamiento del ejército israelí". Spiegelman es autor de Maus, una obra fundamental en la disciplina después de convertirse en 1992 en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer.
| etiquetas: maus , novela gráfica
Me entristece a niveles enormes y en gran parte por la actitud del propio autor como personaje principal.
Dicho lo cual, es un a especies de diario realista de un momento muy concreto del que deberíamos sacar aprendizajes y alejarnos completamente de lo ahí representado.
Israel deshumaniza, asesina, engaña, miente, y dentro de unos años saldrá otro maus.