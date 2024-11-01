Arriesgar la vida por 1.200 euros, la ruina del obrero que muestra el derrumbe en Madrid y que se ceba con los inmigrantes

El colapso de un edificio en pleno centro de la capital ha despertado el miedo por las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos. La empresa niega una mala praxis mientras que los sindicatos, asociaciones y trabajadores ponen el foco en la precariedad diaria en la construcción como un factor clave
| etiquetas: madrid , derrumbe
B. noches
No, lo crea el que viene dispuesto a aceptar lo que le den. Sino la empresa se ve obligada a pagar mas y mejorar condiciones.
Ya estaban legalizados.
Esto jamás ha evitado la explotación laboral de camareros, repartidores...
Un inmigrante el doble.
No seas hipócrita.
Pero la mayoría se quedan porque prefieren estar en España por menos dinero, osea tienen otras expectativas.
Pagar más dinero no hace aparecer milagrosamente personas cualificadas, o personas dispuestas a hacer trabajos temporales en zonas rurales, o pescadores dispuestos a embarcarse 2 meses, o personas para trabajar en geriátricos...
Por parte de la administración toca hacer cumplir la ley a todo el mundo.
Ambas cosas son perfectamente compatibles con la inmigracionen determinados sectores que los españoles rechazamos, incluso con buenas condiciones laborales.
En los mundos de yupi lo de pelear, eso ya no pasa tristemente.
Y si no hay gente por las malas condiciones y traes a otros eso es dumping laboral.
Hay españoles de sobra, lo que no hay es sueldos y condiciones adecuadas.
Todo lo demas como te digo es como pedir la paz en el mundo.
Igual que no habían alemanes suficientes para hacer determinados trabajos y nosotros salíamos fuera, la historia es siempre la misma.
Porque el español se va a ser médico a alemania? O de conductor de autobús?
Aqui faltan.
Condiciones? De risa.
Y te lo digo desde fuera.
Trabajo que un español no hace precisamente por la mierda de condiciones.
No sabia que se puede hacer eso mientras haces dumping laboral con gente que seguramen ni conoce sus derechos.
Un español no es capaz de luchar contra la hostelería y este tipo de trabajos lo va a hacer un inmigrante...
Mucho ánimo. Propontelo como objetivo de año nuevo.
Seguro?
El salario de un peón de obra en España varía, pero el salario mínimo de convenio es de unos 18.457 € brutos anuales (aproximadamente 1.538 € brutos al mes en 12 pagas)
Buscado en Google
Que merecen ser reconocidos. Hacer banderas mensajes, cursos informativos, carreras Masters privados y públicos.
Vaya forma de echar mierda contra todo.