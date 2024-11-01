edición general
Arriesgar la vida por 1.200 euros, la ruina del obrero que muestra el derrumbe en Madrid y que se ceba con los inmigrantes

El colapso de un edificio en pleno centro de la capital ha despertado el miedo por las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos. La empresa niega una mala praxis mientras que los sindicatos, asociaciones y trabajadores ponen el foco en la precariedad diaria en la construcción como un factor clave

Macadam #9 Macadam *
#4 El dumping no lo crea el currito, lo crea la empresasque se aprovecha de su vulnerabilidad. Por eso hay que regularizar, para evitar esa vulnerabilidad. La historia no está en negarle los papeles, sino garantizarle sus derechos y formarle para que los conozca.


B. noches
3 K 47
#11 juanitoborromea
#9
No, lo crea el que viene dispuesto a aceptar lo que le den. Sino la empresa se ve obligada a pagar mas y mejorar condiciones.
Ya estaban legalizados.
Esto jamás ha evitado la explotación laboral de camareros, repartidores...
Un inmigrante el doble.
No seas hipócrita.
0 K 6
powernergia #13 powernergia *
#12 Algunos se van porque ganan más dinero, osea las mismas razones por las que llegan inmigrantes a España.

Pero la mayoría se quedan porque prefieren estar en España por menos dinero, osea tienen otras expectativas.

Pagar más dinero no hace aparecer milagrosamente personas cualificadas, o personas dispuestas a hacer trabajos temporales en zonas rurales, o pescadores dispuestos a embarcarse 2 meses, o personas para trabajar en geriátricos...
1 K 24
powernergia #7 powernergia
#4 La manera de luchar contra la precariedad por parte del trabajador es sindicalizarse y pelear, y los albañiles españoles nunca se han caracterizado por su lucha obrera.

Por parte de la administración toca hacer cumplir la ley a todo el mundo.

Ambas cosas son perfectamente compatibles con la inmigracionen determinados sectores que los españoles rechazamos, incluso con buenas condiciones laborales.
1 K 24
#8 juanitoborromea
#7
En los mundos de yupi lo de pelear, eso ya no pasa tristemente.
Y si no hay gente por las malas condiciones y traes a otros eso es dumping laboral.
Hay españoles de sobra, lo que no hay es sueldos y condiciones adecuadas.

Todo lo demas como te digo es como pedir la paz en el mundo.
0 K 6
powernergia #10 powernergia
#8 No, no hay "españoles de sobra" que quieran hacer determinados trabajos, repasa a tu alrededor y lo comprobarás.

Igual que no habían alemanes suficientes para hacer determinados trabajos y nosotros salíamos fuera, la historia es siempre la misma.
1 K 24
#12 juanitoborromea
#10
Porque el español se va a ser médico a alemania? O de conductor de autobús?
Aqui faltan.
Condiciones? De risa.
Y te lo digo desde fuera.
0 K 6
#1 juanitoborromea *
Me resulta gracioso que medios como este o aqui en meneame se pida papeles para todos y cuando consiguen el trabajo resulta que "arriesgan la vida" porque son 1200 euros de mierda.
Trabajo que un español no hace precisamente por la mierda de condiciones.
4 K -5
Macadam #2 Macadam
#1 No sabía que no se puede hacer ambas cosas, apoyar la regularización de la inmigración y al mismo tiempo, luchar por mejorar las condiciones laborales y salariales para todos los trabajadores, ya sean nacionales o migrantes.
4 K 59
#4 juanitoborromea
#2
No sabia que se puede hacer eso mientras haces dumping laboral con gente que seguramen ni conoce sus derechos.
Un español no es capaz de luchar contra la hostelería y este tipo de trabajos lo va a hacer un inmigrante...
1 K 14
Andreham #14 Andreham
#4 Estás a un canto de un duro de darte cuenta de quién es el problema.

Mucho ánimo. Propontelo como objetivo de año nuevo.
0 K 8
sotillo #6 sotillo
#2 Hay gente, como las fuerzas del orden o la derechuza que tienen que esperar a las huelgas de los rojos para acogerse a las mejoras, asesinan y muelen a palos a los que lucharon por las ocho horas y fueron los primeros en reclamar sus derechos y así con todo ¿Por qué no tenéis un poco de decencia patriótica y renunciar a las subidas?
0 K 10
sotillo #3 sotillo
#1 Son 2200 euros de mierda, lo de 1200 es el toco mocho
0 K 10
#5 juanitoborromea
#3
Seguro?

El salario de un peón de obra en España varía, pero el salario mínimo de convenio es de unos 18.457 € brutos anuales (aproximadamente 1.538 € brutos al mes en 12 pagas)
Buscado en Google
0 K 6
#15 Katos
#1 necesitamos un ministerio de obreros. Si haces cálculos han muerto en 20 años miles de obreros.

Que merecen ser reconocidos. Hacer banderas mensajes, cursos informativos, carreras Masters privados y públicos.
0 K 10
#16 cunaxa
#1 Deja de mentir. Los españoles también hacemos esos trabajos.
Vaya forma de echar mierda contra todo.
0 K 8

