Arrestos por vandalismo de un display navideño del Templo Satanico en Nueva Hampshire (eng)

La Policía de Concord (New Hampshire, EE. UU.) arrestó a tres personas por dañar una exhibición frente al Capitolio que había instalado The Satanic Temple (incluida una estatua tipo Baphomet), un caso que surgió de múltiples actos de vandalismo durante la temporada navideña. Se instaló recientemente en una exhibición llamada Sol Invictus en el centro de Concord con un QR para donaciones a un programa de ayuda alimentaria (“The Devil’s Pantry”)
| etiquetas: new hampshire , templo satanico , eeuu , vandalismo , navidad
www.meneame.net/story/destruyen-exhibicion-satanica-pocos-dias-despues