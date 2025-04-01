edición general
Arrestos por vandalismo de un display navideño del Templo Satanico en Nueva Hampshire (eng)

La Policía de Concord (New Hampshire, EE. UU.) arrestó a tres personas por dañar una exhibición frente al Capitolio que había instalado The Satanic Temple (incluida una estatua tipo Baphomet), un caso que surgió de múltiples actos de vandalismo durante la temporada navideña. Se instaló recientemente en una exhibición llamada Sol Invictus en el centro de Concord con un QR para donaciones a un programa de ayuda alimentaria (“The Devil’s Pantry”)

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Como pasa todos los años, a algún fanático religioso le ofende
www.meneame.net/story/destruyen-exhibicion-satanica-pocos-dias-despues
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Cada día tengo más claro que Satán es otra víctima de una leyenda negra. 2000 años de calumnias y mala prensa por los seguidores del Zombie ilegítimo han hecho mucho daño a su imagen.
#4 Mosquitón
Sí, pero como si para el que manda ahora la libertad religiosa y la Constitución Norteamericana significaran algo...
#2 Mosquitón *
¿Y a los que lo plantaron les han hecho algo? Lo digo por lo de la "libertad de expresión" y tal...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 lo plantaron legalmente, basándose en la libertad religiosa y la propia Constitución Norteamericana como ya han demostrado tras varios juicios ganados y donde pierden recurren amparándose en la discriminación religiosa www.iowapublicradio.org/state-government-news/2025-11-24/state-again-d
