De qué se arrepiente la gente en su lecho de muerte [ENG]

Estudio realizado entrevistando a moribundos para saber de qué se arrepiente mayoritariamente la gente en su lecho de muerte.

4 comentarios
#2 diablos_maiq
De responder encuestas en su lecho de muerte
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Hace poco saliera algo parecido, pero sin llegar a ese extremo : un chico le preguntaba lo mismo a gente mayor.

Me pareció muy interesante y a tener en cuenta para darle importancia a ciertas cosas y menos a otras en el día a día.
emmett_brown #1 emmett_brown
Un estudio que se dedica a entrevistar a moribundos en su lecho de muerte... Un estudio digno de estudio.
#3 Perrota
#1 pues yo creo que es interesante. Mucha gente no valora la vida hasta que es tarde y es triste morirse así.

Una lección de vida desde el lecho de muerte
El viaje a través de las experiencias de una cuidadora australiana en cuidados paliativos nos enfrenta a nuestra propia mortalidad. Si estamos dispuestos, hay mucho que aprender de quienes han dado sus últimos pasos en la tierra y han sido sinceros sobre sus arrepentimientos. Las memorias de Bronnie Ware relatan sus años cuidando a…   » ver todo el comentario
