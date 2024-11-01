·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6600
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5191
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4739
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
4305
clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)
6045
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
más votadas
582
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
568
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
694
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
728
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
507
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
34
clics
De qué se arrepiente la gente en su lecho de muerte [ENG]
Estudio realizado entrevistando a moribundos para saber de qué se arrepiente mayoritariamente la gente en su lecho de muerte.
|
etiquetas
:
arrepentirse
,
muerte.
,
moribundos
4
0
0
K
40
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
40
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
diablos_maiq
De responder encuestas en su lecho de muerte
2
K
36
#4
yopasabaporaqui
Hace poco saliera algo parecido, pero sin llegar a ese extremo : un chico le preguntaba lo mismo a gente mayor.
Me pareció muy interesante y a tener en cuenta para darle importancia a ciertas cosas y menos a otras en el día a día.
0
K
12
#1
emmett_brown
Un estudio que se dedica a entrevistar a moribundos en su lecho de muerte... Un estudio digno de estudio.
0
K
11
#3
Perrota
#1
pues yo creo que es interesante. Mucha gente no valora la vida hasta que es tarde y es triste morirse así.
Una lección de vida desde el lecho de muerte
El viaje a través de las experiencias de una cuidadora australiana en cuidados paliativos nos enfrenta a nuestra propia mortalidad. Si estamos dispuestos, hay mucho que aprender de quienes han dado sus últimos pasos en la tierra y han sido sinceros sobre sus arrepentimientos. Las memorias de Bronnie Ware relatan sus años cuidando a…
» ver todo el comentario
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me pareció muy interesante y a tener en cuenta para darle importancia a ciertas cosas y menos a otras en el día a día.
Una lección de vida desde el lecho de muerte
El viaje a través de las experiencias de una cuidadora australiana en cuidados paliativos nos enfrenta a nuestra propia mortalidad. Si estamos dispuestos, hay mucho que aprender de quienes han dado sus últimos pasos en la tierra y han sido sinceros sobre sus arrepentimientos. Las memorias de Bronnie Ware relatan sus años cuidando a… » ver todo el comentario