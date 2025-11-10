edición general
10 meneos
9 clics
Arranca el juicio contra Marine Le Pen por insultar y vincular con el yihadismo a una joven de origen marroquí por usar velo

Arranca el juicio contra Marine Le Pen por insultar y vincular con el yihadismo a una joven de origen marroquí por usar velo

Un tribunal de París examina este lunes una demanda por "insulto público" contra la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, presentada por una italiana de origen marroquí a la que asimiló al "islam radical" por llevar velo cuando ganó un premio a la "Joven Europea del Año" en 2019. La demandante, Yasmine Ouirhrane, tenía 23 años y estudiaba en la universidad de Sciences Po de Burdeos, en Francia, cuando se produjeron los hechos denunciados como "insulto público basado en el origen, la etnia, la nacionalidad, la raza o la religión"

| etiquetas: marine le pen , yihadismo
8 2 0 K 117 actualidad
7 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
#1 JandePorer *
Pues aquí en Españistán, si no eres un señor de una familia de bien, cristiano católico apostólico romano, eres el mal personificado y un pedófilo. Si además eres vasco, etarra. Si catalán, un nacionalista que odia al resto de España. Si de tez oscura y más abajo de la clase alta, yihadista palestino de hamás.

Anda que no se han dicho aquí barbaridades en prensa y en el congreso. Comparando inmigración con la delincuencia, sobre todo si son niños. Y sale gratis. El delito de odio es un chiste que no se aplica.
4 K 55
#4 EISev
#1 y también son capaces de hacerlo algunos de los que has mencionados. Precisamente se acusa de pedofilia a los sacerdotes en general. De estafadores al que tenga patrimonio un poco alto. De asesinos a los israelíes sin entrar en distinciones. De intolerantes a los votantes de X partido.

Que parece que sólo puedes ofenderte y tener derecho a que la ley castigue al ofensor cuando perteneces a una minoría, pero no debería ser así.
0 K 13
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
#4 perdona, a los Israelies se les acusa de lo mismo q al nazismo: de genocidas.

No todos los nazis eran genocidas, ya: Me la suda.

A los q tienen 'un patromonio un poco alto' se les suele acusar de haberlo logrado con los riñones de otros. Q puede ser q no pero es bastante habitual.

Y lo de acusar a todos los sacerdptes de pedofilia es usado habitualmente como sarcasmo q se usa contra los q hablan de los musulmanes como gente a la q odiar para unir a los españoles en el odio a esa minoria, como promueve Abascal.
0 K 8
Olepoint #6 Olepoint
#1 Lo de la pedofília no te lo compro, afortunadamente, el la conciencia colectiva española la pedofilia está intimamente relacionada con las sotanas.
0 K 7
#7 tobruk1234 *
#1 Se aplica si estas en el lado malo, para eso estan abogados cristianos y su trupe
0 K 7
cocolisto #3 cocolisto *
Le Pen no dice nada del gorro que llevan los judíos,por ejemplo,en todos los actos sean oficiales o no.Si dijera algo al respecto, todo el mundo, incluido tribunales, se echaría encima.
Bien juzgada está.
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso de insultar a una victima del patriarcado arabe del siglo VII esta muy mal
0 K 10

menéame