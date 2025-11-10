Arranca el juicio contra Marine Le Pen por insultar y vincular con el yihadismo a una joven de origen marroquí por usar velo

Un tribunal de París examina este lunes una demanda por "insulto público" contra la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, presentada por una italiana de origen marroquí a la que asimiló al "islam radical" por llevar velo cuando ganó un premio a la "Joven Europea del Año" en 2019. La demandante, Yasmine Ouirhrane, tenía 23 años y estudiaba en la universidad de Sciences Po de Burdeos, en Francia, cuando se produjeron los hechos denunciados como "insulto público basado en el origen, la etnia, la nacionalidad, la raza o la religión"