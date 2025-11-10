Arranca el juicio contra Marine Le Pen por insultar y vincular con el yihadismo a una joven de origen marroquí por usar velo

Un tribunal de París examina este lunes una demanda por "insulto público" contra la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, presentada por una italiana de origen marroquí a la que asimiló al "islam radical" por llevar velo cuando ganó un premio a la "Joven Europea del Año" en 2019. La demandante, Yasmine Ouirhrane, tenía 23 años y estudiaba en la universidad de Sciences Po de Burdeos, en Francia, cuando se produjeron los hechos denunciados como "insulto público basado en el origen, la etnia, la nacionalidad, la raza o la religión"
Anda que no se han dicho aquí barbaridades en prensa y en el congreso. Comparando inmigración con la delincuencia, sobre todo si son niños. Y sale gratis. El delito de odio es un chiste que no se aplica.
Que parece que sólo puedes ofenderte y tener derecho a que la ley castigue al ofensor cuando perteneces a una minoría, pero no debería ser así.
No todos los nazis eran genocidas, ya: Me la suda.
A los q tienen 'un patromonio un poco alto' se les suele acusar de haberlo logrado con los riñones de otros. Q puede ser q no pero es bastante habitual.
Y lo de acusar a todos los sacerdptes de pedofilia es usado habitualmente como sarcasmo q se usa contra los q hablan de los musulmanes como gente a la q odiar para unir a los españoles en el odio a esa minoria, como promueve Abascal.
Bien juzgada está.