Una arquitecta argentina afincada en El Puerto denuncia discriminación por su procedencia

Una arquitecta argentina afincada en El Puerto denuncia discriminación por su procedencia

Alicia Castro es una argentina afincada en El Puerto desde el año 2003. Aunque se licenció en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires y ejerció su profesión en su país antes de establecerse en España, durante estos más de 20 años ha sido conocida en la ciudad sobre todo por su faceta como formadora musical y músicoterapeuta, disciplina en la que también tiene formación universitaria y de la que ha vivido desde su llegada a España, precisamente por la tardanza en los trámites para poder ejercer la arquitectura.

Jaime131 #2 Jaime131
Huele a victimismo.
GeneWilder #3 GeneWilder
Tirando de comodines.
BARCEL0NÍ #7 BARCEL0NÍ
Para Alicia Castro está claro que “no quieren extranjeros ejerciendo la Arquitectura en España”,


Tengo muchos amigos arquitectos latinoamericanos, y es cierto, antes de la crisis homologaban sin mucho problema pero desde 2008 es casi imposible que te homologuen, te ponen palos por todos lados.

COrporativismo se llama. Si están jodidos los arq. españoles, no van a dejar entrar a arq. de otros lados para que compitan por sus mismos proyectos. Arquitectos que vienen, no está de más recordarlo, de países donde es más fácil sacarse la carrera (dicho por mis amigos).
Olarcos #9 Olarcos *
#7 Tenemos arquitectos de sobra en España. A esta señora no le ha pedido nadie que venga. Las exigencias que se las haga a Milei. Que además les homologuen títulos de "universidades" americanas aquí como si fueran churros... pues qué quieres que te diga...
Ed_Hunter #10 Ed_Hunter
#7 también habría que ver si los títulos son equiparables.

Mi tío tenía un despacho de ingeniería y contrató a una arquitecta colombiana para dibujar planos (lo que solía llamarse un deliniante), y no tenía ni puñetera idea.

Que el título se llame igual no quiere decir que sea la misma formación.
Gadfly #6 Gadfly
Musicoterapia...
silvano.jorge #8 silvano.jorge
La convalidación de títulos en españa es un atuténtico calvario.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pero si ha sido durante veinte años otras profesiones menos arquitecta, es normal si no ha ejercido que se lo piensen.
#4 PerritaPiloto
#1 Pero que tarden años y años en convalidar estudios es sangrante.

De mientras Rocío Monasterio ejerciendo sin tener título y estar colegiada, y el decano de Madrid diciendo que no es intrusismo. El zasca que le dio el decano de Barcelona retumbó hasta en la Antártida.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Hay que saber mas sobre ese caso, lo de Monasterio no es sangrante es una estafa con todas las letras, consentida por el colegio de arquitectos, con un pelota al frente.
