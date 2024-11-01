Una arquitecta argentina afincada en El Puerto denuncia discriminación por su procedencia

Alicia Castro es una argentina afincada en El Puerto desde el año 2003. Aunque se licenció en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires y ejerció su profesión en su país antes de establecerse en España, durante estos más de 20 años ha sido conocida en la ciudad sobre todo por su faceta como formadora musical y músicoterapeuta, disciplina en la que también tiene formación universitaria y de la que ha vivido desde su llegada a España, precisamente por la tardanza en los trámites para poder ejercer la arquitectura.