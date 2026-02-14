Armando Zerolo: "La derecha liberal no puede pactar con la derecha ultra, son antagónicas"

“Ahora mismo el votante medio no sabe qué propone la derecha sobre las redes sociales, sobre nuestra relación con Trump o sobre el campo; su único programa parece ser que Sánchez se debe irse. Pero, a la vez, el antisanchismo provoca un efecto aún más nocivo: el sentimiento antisistema. A base de sentencias gruesas –como que Sánchez ha dado un golpe de Estado o que la democracia ya no funciona–, se está induciendo un pensamiento antisistema, sobre todo entre los jóvenes.” Visible en modo lectura.