Armando Zerolo: "La derecha liberal no puede pactar con la derecha ultra, son antagónicas"

“Ahora mismo el votante medio no sabe qué propone la derecha sobre las redes sociales, sobre nuestra relación con Trump o sobre el campo; su único programa parece ser que Sánchez se debe irse. Pero, a la vez, el antisanchismo provoca un efecto aún más nocivo: el sentimiento antisistema. A base de sentencias gruesas –como que Sánchez ha dado un golpe de Estado o que la democracia ya no funciona–, se está induciendo un pensamiento antisistema, sobre todo entre los jóvenes.” Visible en modo lectura.
Estan invirtiendo ingentes cantidades de dinero en VOX para que esto suceda.
No quieren gobernar porque ahí todo el mundo vería sus vergüenzas.
Se viene un fuerte retroceso en derechos, una militarización de la policía y un abandono total a la gente más pobre.
Y robar, robar mucho.
Es algo curioso como hasta hace nada, todo lo que no fuera libre mercado era ser comunista. Ahora parece que muchas ideas liberales son cosas de podemitas mientras que la ultraderecha abraza el intervencionismo. Al final, tampoco sabemos muy bien qué medidas económicas aplicarán porque como dice el artículo, no hay discusión entorno a ideas económicas porque el fascismo lo reduce todo a un par de lemas e ideas simples para mentes simples.