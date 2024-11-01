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Armada estadounidense recomienda a buques evitar estrecho de Ormuz por falta de comprensión ante amenaza de minas
“No se comprende completamente el estado de la amenaza de las minas TSS. Considere evitar esa zona”, señaló un aviso enviado por la agencia US NCAGS de la Armada de los Estados Unidos a los marineros.
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