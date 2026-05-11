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La Armada contempla el despliegue de sus cazaminas en el estrecho de Ormuz

La Armada contempla el despliegue de sus cazaminas en el estrecho de Ormuz

Fuentes de la Armada confirma a la SER que se está planificando el envío de sus buques cazaminas para anticiparse a un hipotético movimiento en el Golfo Pérsico, no previsto por el momento. La vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz pasa, en buena parte, por detectar y neutralizar el campo de minas dispersas a través de ese canal de 160 kilómetros de longitud. Varias fuentes internacionales calculan que Irán ha sembrado el lecho marino de Ormuz con más de 5.000 minas navales.

| etiquetas: la armada , despliegue , cazaminas , estrecho de ormuz
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero…
Hay o no hay minas?
Hay o no hay bloqueo iraní?
Hay o no hay bloqueo estadounidense?
Hay o no hay buques iranís?
Hay o no hay guerra?
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TipejoGuti #5 TipejoGuti
#1 ¿Algún físico en la sala que nos pueda hablar de la guerra de Schrödinger? ?(
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Robus #6 Robus
#1 ¿Cómo va a haber guerra si Trump no ha pedido permiso para declararla al congreso de los USA?

Es una "operación militar" que viene a ser lo mismo pero con unos toppings de hipocresía.
2 K 43
Dene #8 Dene
#1 lo que no hay es ningún motivo para que España envíe ningún buque a esa zona. No se nos ha perdido nada y que yo sepa, los barcos con bandera española no tienen ningún problema para circular... ya, si las navieras los matricula en otros sitios para saltarse la ley española, allá se apañen con el país de su bandera.
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tul #2 tul
necesitan carne de cañon para desminado, seguro que a los nafos les ha faltado tiempo para presentarse voluntarios
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Yo propongo algo mejor ... metemos a OTANazis en el Bribón y que vayan ellos a desminar.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
En Febrero ese estrecho estaba abierto. Antes de mandar "cazaminas" se deberían tomar medidas diplomáticas y sanciones fuertes contra los criminales que lo han cerrado: EEUU e Israel.
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#9 perej
¿Las minas solo molestan a los buques no-iranies?
Yo no entiendo como los iraníes minan esa zona, si se supone que sus barcos tienen que pasar por ahí.
¿Alguien que lo explique por aquí?
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#10 chocoleches
#9 Ellos saben donde están
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placeres #4 placeres *
... ¿Enviaremos el dragaminas con fondo de fibra de vidrio que se hundió porque se les perdió un dron y se lanzaron contra una baja, creo que esta recién reparado? (Interesante busque el nombre del Buque dragaminas Turia y claude.ai casi no tenía ni el más mínimo dato sobre el mismo, ni preguntando expresamente)

Ahora en serio, pues lo normal, aunque haya un acuerdo de paz esas minas habrá que quitarlas, se necesitan buques muy especializados que hay muy pocos e Irán no podrá hacerlo sola…   » ver todo el comentario
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menéame