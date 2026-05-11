La Armada contempla el despliegue de sus cazaminas en el estrecho de Ormuz

Fuentes de la Armada confirma a la SER que se está planificando el envío de sus buques cazaminas para anticiparse a un hipotético movimiento en el Golfo Pérsico, no previsto por el momento. La vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz pasa, en buena parte, por detectar y neutralizar el campo de minas dispersas a través de ese canal de 160 kilómetros de longitud. Varias fuentes internacionales calculan que Irán ha sembrado el lecho marino de Ormuz con más de 5.000 minas navales.