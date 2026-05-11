La Armada contempla el despliegue de sus cazaminas en el estrecho de Ormuz

Fuentes de la Armada confirma a la SER que se está planificando el envío de sus buques cazaminas para anticiparse a un hipotético movimiento en el Golfo Pérsico, no previsto por el momento. La vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz pasa, en buena parte, por detectar y neutralizar el campo de minas dispersas a través de ese canal de 160 kilómetros de longitud. Varias fuentes internacionales calculan que Irán ha sembrado el lecho marino de Ormuz con más de 5.000 minas navales.
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Hay o no hay minas?
Hay o no hay bloqueo iraní?
Hay o no hay bloqueo estadounidense?
Hay o no hay buques iranís?
Hay o no hay guerra?
Es una "operación militar" que viene a ser lo mismo pero con unos toppings de hipocresía.
Yo no entiendo como los iraníes minan esa zona, si se supone que sus barcos tienen que pasar por ahí.
¿Alguien que lo explique por aquí?
Ahora en serio, pues lo normal, aunque haya un acuerdo de paz esas minas habrá que quitarlas, se necesitan buques muy especializados que hay muy pocos e Irán no podrá hacerlo sola… » ver todo el comentario