Ariadna, denunciante de Adolfo Suárez: "No nos merecemos que el aeropuerto de Madrid lleve el nombre de un agresor sexual"

La mujer que denunció al expresidente del Gobierno el pasado mes de diciembre por delitos de agresión sexual, ocurridos entre 1982 y 1985, habla con Público tras haber recibido la confirmación del archivo de su caso: "Cuando veo a Adolfo Suárez en la televisión (...) en mi cabeza aparece la imagen de ese señor frente a mí, con su bragueta desabrochada"