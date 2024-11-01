Ariadna, denunciante de Adolfo Suárez: "No nos merecemos que el aeropuerto de Madrid lleve el nombre de un agresor sexual"

La mujer que denunció al expresidente del Gobierno el pasado mes de diciembre por delitos de agresión sexual, ocurridos entre 1982 y 1985, habla con Público tras haber recibido la confirmación del archivo de su caso: "Cuando veo a Adolfo Suárez en la televisión (...) en mi cabeza aparece la imagen de ese señor frente a mí, con su bragueta desabrochada"
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Y es peor teniendo en cuenta que siendo de toda la vida el Aeropuerto de Barajas, se le ha colocado el agregado que suena a postizo y que nadie menciona "... -Adolfo Suárez". Igual que las estaciones "Chamartín-Clara Campoamor" y "Puerta de Atocha-Almudena Grandes".
AIMBAS. (Aeropuerto internacional Madrid Barajas Adolfo Suárez).
es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madeira
Pues nada, ahí sigue el nombre del abusador.
Por ejemplo, en una de ellas citan este artículo:
artedeprudencia.com/adolfo-suarez-y-ariadna/
en donde se ha demostrado que esta mujer ya acusó en falso a su ex por violencia de género.
"Tuvieron que pasar algunos años para que en su defensa judicial, la psicóloga forense que el juez puso a investigar el caso, determinara con todo rigor que todo lo
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Esta entrevista sitúa a quien la lea en un momento muy importante en la vida de Ariadna. El hecho de que la sociedad haya podido conocer su testimonio la ha ayudado a dar sentido a la situación de violencia sexual que sufrió.
Personalmente prefiero el nombre anterior, pero no creo que este bien quitar el actual sin hechos probados.