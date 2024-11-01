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Ariadna, denunciante de Adolfo Suárez: "No nos merecemos que el aeropuerto de Madrid lleve el nombre de un agresor sexual"

Ariadna, denunciante de Adolfo Suárez: "No nos merecemos que el aeropuerto de Madrid lleve el nombre de un agresor sexual"

La mujer que denunció al expresidente del Gobierno el pasado mes de diciembre por delitos de agresión sexual, ocurridos entre 1982 y 1985, habla con Público tras haber recibido la confirmación del archivo de su caso: "Cuando veo a Adolfo Suárez en la televisión (...) en mi cabeza aparece la imagen de ese señor frente a mí, con su bragueta desabrochada"

| etiquetas: adolfo suárez , violencia machista , feminismo , transición española
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 encurtido
En realidad no se debería poner a calles ni edificios o infraestructuras nunca el nombre de una persona. Quizá en algún caso de llevar varios siglos muerto pero incluso así puede llevarse una ración de revisionismo.

Y es peor teniendo en cuenta que siendo de toda la vida el Aeropuerto de Barajas, se le ha colocado el agregado que suena a postizo y que nadie menciona "... -Adolfo Suárez". Igual que las estaciones "Chamartín-Clara Campoamor" y "Puerta de Atocha-Almudena Grandes".
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Tontolculo #4 Tontolculo
#2 totalmente de acuerdo. Poca economía del lenguaje
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Trigonometrico #8 Trigonometrico
#4 Si un subnormal retrasado mental cambió los nombres de los hospitales por un motivo simiar a ese, ahora que hagan lo mismo con el aeropuerto.

AIMBAS. (Aeropuerto internacional Madrid Barajas Adolfo Suárez).
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MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 Igual que hay monumentos dedicados a personalidades, se dedican edificios o infraestructuras.
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karakol #7 karakol
#2 Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo :-D

es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madeira
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#6 fzman
Eso de que era un agresor sexual es algo que dice ella.
2 K 27
Rogue #12 Rogue
El colegio de mi hijo en Madrid era el Plácido Domingo, en Méndez Álvaro. Me quejé cuando salieron los presuntos abusos del tenor y me dijeron que era mucha burocracia lo de cambiar un nombre a una institución.
Pues nada, ahí sigue el nombre del abusador.
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Gadfly #3 Gadfly
Cuanta credibilidad...
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#10 tropezon *
#3 Cuidado, que de esta noticia ya han salido varias aristas por aquí y parece que la mujer no es que esté muy en sus cabales.

Por ejemplo, en una de ellas citan este artículo:
artedeprudencia.com/adolfo-suarez-y-ariadna/
en donde se ha demostrado que esta mujer ya acusó en falso a su ex por violencia de género.

"Tuvieron que pasar algunos años para que en su defensa judicial, la psicóloga forense que el juez puso a investigar el caso, determinara con todo rigor que todo lo

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tul #1 tul
van a faltar nombres de fachos para rellenar los callejeros xD
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#11 Onaj
Voto bulo por saltarse a la torera la presunción de inocencia.

Esta entrevista sitúa a quien la lea en un momento muy importante en la vida de Ariadna. El hecho de que la sociedad haya podido conocer su testimonio la ha ayudado a dar sentido a la situación de violencia sexual que sufrió.
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hazardum #13 hazardum
No es cuestión de creerla o no, que cada cual tendrá su opinión, es que si no hay un juicio donde se prueben estas acusaciones, no tiene sentido estar quitando nombres u otras acciones, porque es una indefensión jurídica, aunque el susodicho ya este muerto.

Personalmente prefiero el nombre anterior, pero no creo que este bien quitar el actual sin hechos probados.
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#9 fralbin
Con que se llamara aeropuerto de Barajas, que es como lo conocemos todos, pues ya esta bien. Hasta es practico.
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menéame