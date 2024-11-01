Argentina: nuevo capítulo en el narcoescándalo libertario, confirman los antecedentes de la diputada nacional y candidata libertaria a senadora Lorena Villaverde por tráfico de drogas

Los escándalos por vínculos con el narcotráfico vuelven a poner en jaque a La Libertad Avanza a tan solo una semana de las elecciones. Tras la renuncia de José Luis Espert por su relación con el empresario vinculado al narcotráfico Fred Machado, todas las miradas se posan sobre Lorena Villaverde. La diputada nacional y candidata libertaria a senadora por la provincia de Río Negro negaba tener antecedentes penales que la vinculen con el tráfico de drogas, sin embargo, información oficial de la Justicia de Estados Unidos demostró lo contrario