Argentina: China desplazó a Brasil como principal socio comercial por primera vez en casi tres años

Mientras se espera el inminente acuerdo comercial con EEUU, los datos de septiembre mostraron un fuerte avance en el intercambio con el gigante asiático. En primer lugar, el avance de China como socio respondió en buena parte a un extraordinario incremento interanual del 201,7% en nuestras exportaciones, derivado fundamentalmente de la quita temporal de retenciones. Esto generó un impulso en las ventas de soja, y sus derivados, que tienen al país en cuestión como principal destino.