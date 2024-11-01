Argentina: Caputo ahora niega que se haya negociado un rescate financiero con bancos

El ministro de Economía desmintió este viernes el rescate financiero negociado con entidades bancarias estadounidenses: “nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de $20.000 millones, es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión". Sin embargo, estas palabras contradicen lo expresado anteriormente por el propio Caputo antes de las últimas elecciones legislativas. En una entrevista con el periodista oficialista Esteban Trebucq anunció negociaciones avanzadas, según sus propias palabras "por otros $20.000 millones".