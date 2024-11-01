edición general
Argentina: El bar Dublin en Ushuaia advirtió que turistas israelíes “no son bienvenidos” en su local

El bar Dublin ubicado en la ciudad fueguina de Ushuaia generó controversia después de difundir un mensaje dirigido a los visitantes extranjeros en el que señalaba que los turistas israelíes “no son bienvenidos” en su establecimiento. Cada temporada de verano, miles de jóvenes israelíes viajan a la Patagonia tras finalizar el servicio militar

| etiquetas: israel , israelí , turismo , ushuaia , argentina , no son bienvenidos
Spirito #1 Spirito *
Yo creo que cualquiera de Israel ya será despreciado durante décadas, por el genocidio indudable que siguen perpetrando... a menos que se desvincule con garantías de ese régimen criminal que aún está activo.

Lo mismo que durante décadas, en igualdad, aún se sigue despreciando por la inmensa mayoría de la gente, el genocido nazi alemán.
#2 soberao
#1 Y todavía no ha parado, ni los han parado, que todavía está sumando puntos además de los que ya tiene... que el genocidio va para largo y no van a parar.
#5 arreglenenlacemagico
xenofobia aplaudida por unos que la ven moralmente aceptable.
si quieren tomar esas medidas que sean a nivel gubernamental no esto... precisamente
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
A ver si sienta un precedente y puede empezar a hacerse lo mismo con otros paises tambien
vicvic #7 vicvic
Otra ves con la misma tontería... es como si pones un cartel que no quieres negros o que los homosexuales no son bien recibidos, todo irá bien, pero solo hasta que alguien te denuncie, porque es totalmente ilegal, un local puede ser tuyo pero es de acceso público, por lo que puede entrar cualquiera. Distinto es que alguien te cause problemas dentro, pero tu no puedes limitar la entrada por sexo, ideología, religión, nacionalidad, etc...
Andreham #9 Andreham
La entradilla (porque me la sopla lo que lloren los israelíes) dice que van a la Patagonia miles de jóvenes que acaban de terminar el servicio militar.

Es decir, van asesinos de palestinos en edades en la que son cabras locas.

Normal que no quieran servirles.
#3 AlexGuevara
Gente decente, así da gusto
#6 Tecar *
Tras una guerra civil en Judea el general romano Pompeyo sacó tajada del asunto y en el 63 a. C Judea quedó como estado cliente de Roma.
Ya andaban a ostias antes y siguieron siendo represaliados durante siglos hasta el 629 d. C que Heraclio masacró brutalmente a los judíos, fue el último conflicto antes del islam.
Desde entonces no han sido bienvenidos en ningún sitio, así que ya ves tú lo que les importa que un irlandés no les deje entrar en su bar.
Malinke #8 Malinke
#6 todo lo que quieras, pero parece que no se portan bien en la ciudad y es normal que alguien se harte.
Parece que no suelen ser muy buenos turistas.
