Argentina: El bar Dublin en Ushuaia advirtió que turistas israelíes “no son bienvenidos” en su local

El bar Dublin ubicado en la ciudad fueguina de Ushuaia generó controversia después de difundir un mensaje dirigido a los visitantes extranjeros en el que señalaba que los turistas israelíes “no son bienvenidos” en su establecimiento. Cada temporada de verano, miles de jóvenes israelíes viajan a la Patagonia tras finalizar el servicio militar
Lo mismo que durante décadas, en igualdad, aún se sigue despreciando por la inmensa mayoría de la gente, el genocido nazi alemán.
si quieren tomar esas medidas que sean a nivel gubernamental no esto... precisamente
Es decir, van asesinos de palestinos en edades en la que son cabras locas.
Normal que no quieran servirles.
Ya andaban a ostias antes y siguieron siendo represaliados durante siglos hasta el 629 d. C que Heraclio masacró brutalmente a los judíos, fue el último conflicto antes del islam.
Desde entonces no han sido bienvenidos en ningún sitio, así que ya ves tú lo que les importa que un irlandés no les deje entrar en su bar.
Parece que no suelen ser muy buenos turistas.