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Arenas no niega su grabación con Bárcenas: "Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación"
El exministro y exsecretario general del PP define como "muy confusa" la supuesta destrucción de pruebas en poder de Luis Bárcenas.
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#1
Aokromes
ignora que en una conversacion entre 2 cualquiera puede grabarla (pero no difundirla)
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#2
marcotolo
#1
no creo que lo ignore, simplemente es la tactica habitual de esta gente esperando un juez afin
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