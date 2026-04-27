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Arenas no niega su grabación con Bárcenas: "Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación"

El exministro y exsecretario general del PP define como "muy confusa" la supuesta destrucción de pruebas en poder de Luis Bárcenas.

| etiquetas: arenas , grabación , bárcenas , sin , aprobación
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2 comentarios
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Aokromes #1 Aokromes
ignora que en una conversacion entre 2 cualquiera puede grabarla (pero no difundirla)
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#2 marcotolo
#1 no creo que lo ignore, simplemente es la tactica habitual de esta gente esperando un juez afin
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menéame