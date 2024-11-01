¿Y si ardiera la Administración?

Imaginemos un escenario extremo: un ataque físico grave contra el datacenter principal de una comunidad autónoma. ¿Desaparecerían los datos de los ciudadanos? ¿Se paralizarían los servicios? ¿Tendríamos que volver al papel? ¿Deberíamos irnos a Estonia para tener una copia segura? Al menos en el caso de la Región de Murcia, la respuesta es no
"...Porque, a pesar de toda esa infraestructura, la impresión de la ciudadanía es que su Administración electrónica es mediocre, cara y lenta".
Hay sistemas que da gusto manejarlos y otros con una IU digna de un pelotón de fusilamiento; sistemas de gestión monstruosos que en cuanto te despistas te lanzan unos ¿qué demonios? que te hacen volver a programas de los 90. Desde el punto de vista del usuario (funcionario-ciudadano), se nota… » ver todo el comentario
En 2026, no es normal que hacer trámites con la administración sea un auténtico dolor de cabeza. Y luego están los trámites “raros”, cosas a las que tienes derecho según la ley, pero la opción ni existe ni se le espera.
Y lo que sigo viendo como… » ver todo el comentario
#2 todo software desarrollado para la administración en principio es libre, pero que más da, lo importante son los sobres que van desde las empresas a los políticos, por ejemplo, Asturias debe tener un software contable muy sólido y cuyo código es libre y sin embargo no se usa en otras CCAA por eso de la corrupción y tal.
En justicia es igual... la gestión procesal de cada CCAA es un programa distinto que ni comparte lenguaje ni forma de trabajo, por lo que para interactuar juzgados de distintas regiones necesitan un 3 programa de puente (Lex-net mejor no mencionarlo).