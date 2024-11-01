¿Y si ardiera la Administración?

Imaginemos un escenario extremo: un ataque físico grave contra el datacenter principal de una comunidad autónoma. ¿Desaparecerían los datos de los ciudadanos? ¿Se paralizarían los servicios? ¿Tendríamos que volver al papel? ¿Deberíamos irnos a Estonia para tener una copia segura? Al menos en el caso de la Región de Murcia, la respuesta es no