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La archidiócesis de Toledo sigue pagando el sueldo de un cura condenado por violar a una menor mientras le practicaba exorcismos
El Supremo impuso a José Luis Galán ocho años de cárcel. La Iglesia le retribuye desde que ingresó en 2024 porque lo considera inocente.
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#1
Anfiarao
*
Muy sorprendente que todavia haya padres que crean en los exorcismos y dejen a sus hijos en manos de los curas.
Lo de las violaciones de los curas no sorprende tanto...
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#5
Pitchford
El exorcismo no requería pago en efectivo.. cobraba en especie el HP..
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#3
mis_cojones_en_bata
No es un milagro, son tus impuestos!
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#2
Kantinero
Por otra parte que la iglesia le siga pagando es su problema mientras no sea con dinero del contrubuyente
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#4
juliusK
*
#2
entonces va a ser que tenemos un problema gordo nosotros, no la Iglesia.
www.periodistadigital.com/economia/20250422/cobra-cura-espana-paga-sal
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