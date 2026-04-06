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La archidiócesis de Toledo sigue pagando el sueldo de un cura condenado por violar a una menor mientras le practicaba exorcismos

La archidiócesis de Toledo sigue pagando el sueldo de un cura condenado por violar a una menor mientras le practicaba exorcismos

El Supremo impuso a José Luis Galán ocho años de cárcel. La Iglesia le retribuye desde que ingresó en 2024 porque lo considera inocente.

| etiquetas: toledo , archidiócesis , violación , exorcismo , sueldo
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5 comentarios
22 5 0 K 218 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao *
Muy sorprendente que todavia haya padres que crean en los exorcismos y dejen a sus hijos en manos de los curas.

Lo de las violaciones de los curas no sorprende tanto...
3 K 53
#5 Pitchford
El exorcismo no requería pago en efectivo.. cobraba en especie el HP..
0 K 20
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
No es un milagro, son tus impuestos!
1 K 17
Kantinero #2 Kantinero
Por otra parte que la iglesia le siga pagando es su problema mientras no sea con dinero del contrubuyente
0 K 12
juliusK #4 juliusK *
#2 entonces va a ser que tenemos un problema gordo nosotros, no la Iglesia.

www.periodistadigital.com/economia/20250422/cobra-cura-espana-paga-sal
0 K 7

menéame