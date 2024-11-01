Los aranceles de Trump debilitan la industria manufacturera en EEUU mientras los empleos caen durante 9 meses seguidos [ENG]

El Instituto de Gestión de Suministros publicó el lunes los resultados de su última encuesta sobre la industria manufacturera, que muestran una pérdida de empleos en EEUU por noveno mes consecutivo. La tendencia bajo el mandato del presidente Donald Trump invierte años de crecimiento en la industria manufacturera durante la presidencia de Joe Biden, y los expertos culpan del retroceso al aumento de los aranceles impulsado por Trump. “El sector manufacturero está enfermo”, dijo Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.