Los aranceles de Trump debilitan la industria manufacturera en EEUU mientras los empleos caen durante 9 meses seguidos [ENG]

El Instituto de Gestión de Suministros publicó el lunes los resultados de su última encuesta sobre la industria manufacturera, que muestran una pérdida de empleos en EEUU por noveno mes consecutivo. La tendencia bajo el mandato del presidente Donald Trump invierte años de crecimiento en la industria manufacturera durante la presidencia de Joe Biden, y los expertos culpan del retroceso al aumento de los aranceles impulsado por Trump. “El sector manufacturero está enfermo”, dijo Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.

Gry #1 Gry
Esa es la manufactura mala, que depende de componentes y piezas importadas de China para producir productos de alto valor añadido.

Seguro que los fabricantes estadounidenses de láminas de acero y productos de plástico de bajo valor están vendiendo como nunca.
Uge1966 #2 Uge1966
¿De verdad??? No me digas... :clap:
