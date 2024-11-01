Arabia Saudí tenía miles de millones para construir el futuro en el desierto. Ha decidido sacrificarlos para destruir a Irán

Las grúas han dejado de rugir en el desierto de Tabuk. Allí donde debía levantarse un colosal lago artificial a 2.600 metros de altura y una metrópolis de ciencia ficción valorada en miles de millones, hoy la prioridad es mirar al cielo buscando el rastro de los misiles balísticos y los drones kamikazes. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán (MBS) había prometido al mundo una utopía de cristal y petrodólares llamada NEOM, un monumento a su propio ego diseñado para lavar la imagen del régimen. Sin embargo, la cruda realidad de Oriente Medio...