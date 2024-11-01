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Arabia Saudí tenía miles de millones para construir el futuro en el desierto. Ha decidido sacrificarlos para destruir a Irán

Las grúas han dejado de rugir en el desierto de Tabuk. Allí donde debía levantarse un colosal lago artificial a 2.600 metros de altura y una metrópolis de ciencia ficción valorada en miles de millones, hoy la prioridad es mirar al cielo buscando el rastro de los misiles balísticos y los drones kamikazes. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán (MBS) había prometido al mundo una utopía de cristal y petrodólares llamada NEOM, un monumento a su propio ego diseñado para lavar la imagen del régimen. Sin embargo, la cruda realidad de Oriente Medio...

| etiquetas: arabia saudí , millones , desierto , irán , guerra , neom
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4 comentarios
3 1 1 K 39 actualidad
magnifiqus #1 magnifiqus *
Menuda trola de noticia. NEOM, The Line, ya se olía como un proyecto irrealizable desde el primer día. Más aún cuando desde su inicio apenas ha despertado interés real: negocios, compañías y personas que hayan manifestando interés por instalarse allí. Desde hace meses, más diría yo, se viene rebajando las expectativas de manera salvaje, y ya se le conoce medio en broma como The Dot.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote *
#1 de hecho estaba más que cancelada antes de la guerra

Pasaron de no sé cuántos kilómetros a un tramo con puerto y poco mas

Tipo Elon Musk con su mega hyperloop a teslas en railes
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#4 okeil
Otro que viene a democratizar Irán ...
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#2 Barriales
Han tenido que atacar Iran, para que el mundo entero vea que los paises de los jeques, tienen pies de barro.
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menéame