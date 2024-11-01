El mayor robo legal de la historia. Y Trump es el cómplice

¿Sabías que Jeff Bezos se paga un salario de $82,000 al año mientras acumula miles de millones libres de impuestos? ¿Que Elon Musk vive de préstamos bancarios para no declarar ingresos? ¿Que Trump pagó $750 dólares de impuestos el año que ganó la presidencia? Hoy te explico el esquema más grande, más elegante y más descarado de robo legal que existe, y cómo Donald Trump no solo lo usa, sino que está desmantelando la única agencia que podría frenarlo.