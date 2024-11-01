edición general
14 meneos
29 clics
El mayor robo legal de la historia. Y Trump es el cómplice

El mayor robo legal de la historia. Y Trump es el cómplice

¿Sabías que Jeff Bezos se paga un salario de $82,000 al año mientras acumula miles de millones libres de impuestos? ¿Que Elon Musk vive de préstamos bancarios para no declarar ingresos? ¿Que Trump pagó $750 dólares de impuestos el año que ganó la presidencia? Hoy te explico el esquema más grande, más elegante y más descarado de robo legal que existe, y cómo Donald Trump no solo lo usa, sino que está desmantelando la única agencia que podría frenarlo.

| etiquetas: jeff bezos , robo legal , millonarios , amazon , donald trump , impuestos
12 2 0 K 150 politica
3 comentarios
12 2 0 K 150 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Menuda pocilga de país.
2 K 52
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Y yo creía que ibas a hablar del Proyecto Castor de Florentino y los 1350 millones de euros que estamos pagando aun hoy los españoles.
0 K 14
Mesto #3 Mesto
De agregador de noticias a enlazar vídeos random de YT con miniaturas vergonzosas.

Grande MNM.
0 K 7

menéame