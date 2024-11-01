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Aquí está el primer hombre del mundo recibiendo una patada en los huevos por un robot
Aquí está el primer hombre del mundo recibiendo una patada en los huevos por un robot.
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robot
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patada
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#3
Ripio
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www.meneame.net/story/robot-teleoperado-da-patada-testiculos-controlad
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#2
bizcobollo
El robot vale para futbolista, después de hacer la falta se queja de dolor para disimular.
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18
#5
pitercio
Si no fuera porque el robot está repitiendo lo que hace, era para coger y arrancarle la cabeza.
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K
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#6
wendigo
#5
Es lo que tiene el lag
Saludos
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#1
bacilo
El robot está actuando de espejo del karateca. Se ha auto inmolado el solo.
0
K
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#4
TipejoGuti
#1
Casi, el giro...el robot aún no lo controla
Pd: es hermoso cuando el robot se agacha y se agarra los cataplines
0
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Saludos
Pd: es hermoso cuando el robot se agacha y se agarra los cataplines