edición general
14 meneos
42 clics
Aprobó una oposición, tiene trabajo y aun así no puede pagar un alquiler: cada vez más españoles viven en autocaravana porque no les queda otra

Aprobó una oposición, tiene trabajo y aun así no puede pagar un alquiler: cada vez más españoles viven en autocaravana porque no les queda otra

En la misma entrevista, Alan y Jaume lo explican así: “veíamos que el mercado inmobiliario no nos iba a dar una oportunidad de poder tener algo nuestro sin pagar 40 años un hipotecón”. La solución de esta pareja fue una autocaravana que les permite vivir, trabajar y moverse con cierta libertad. En su caso, además, este estilo de vida encaja con eternas jornadas laborales: “el día de antes a dormir allí, en el trabajo me aparco y hago la guardia de 24 horas”.

| etiquetas: oposición , caravana , alquiler , comprar , casa , vivienda , hipoteca , trabajo
11 3 0 K 133 actualidad
9 comentarios
11 3 0 K 133 actualidad
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
A ver... lo de las hipotecas de 40 años....

A ver... q yo tuve una de 35 hasta hace 2 y no tengo 50....

Lo jodido es q no te den o que ahora esta subiendo el euribor y suben, pero 2 cosas:

1- ya bajara el euribor: cuando baje renegocias o te la llevas a otro lado
2- te la vas quitando. Habitualmente es menos q un alquiler y suele haber ventajas fiscales por amortizar

Quejarse de q no se den hipotecas o de q los precios son muy caros, si, de q sean a 40 años... y mas siendo funcionario y sabiendo q el trabajo no te va a faltar....

Q habra casos y casos, pero vaya.....
4 K 48
Falk #5 Falk
#2 a mí me parece lícito quejarse por estar pagando 40 años. En ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas y puedes encontrarte q, tras 30 años pagando religiosamente, igualmente te quiten la casa por una mala racha.

Si las casas fuesen más asequibles se podrían pagar en mucho menos tiempo. Pagar durante 10-15 años ya me parece bastante.
0 K 7
#6 dsj
#2 este pensamiento me mola, como a mí me dieron bien por culo hasta hacerme sangre, al resto que no se queje y ponga el culo...

No se pero reflexiona si estoy es una aptitud constructiva o vengativa.
0 K 12
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
#0 el título de la noticia, lo han cambiado los de Motorpasión varias veces.
0 K 20
Veelicus #4 Veelicus
nomadland
0 K 11
Fernando_x #7 Fernando_x
Pues con los precios que tienen las autocaravanas, pronto eso tampoco va a ser una opción...
0 K 11
#8 fremen11
"Aprobó una oposición, pero la interinidad le dejaba en una situación inestable: “no sabía si iba a trabajar todo el curso o dos meses”"
0 K 9
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Que disfruten lo votado.
0 K 9

menéame