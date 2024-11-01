Aprobó una oposición, tiene trabajo y aun así no puede pagar un alquiler: cada vez más españoles viven en autocaravana porque no les queda otra

En la misma entrevista, Alan y Jaume lo explican así: “veíamos que el mercado inmobiliario no nos iba a dar una oportunidad de poder tener algo nuestro sin pagar 40 años un hipotecón”. La solución de esta pareja fue una autocaravana que les permite vivir, trabajar y moverse con cierta libertad. En su caso, además, este estilo de vida encaja con eternas jornadas laborales: “el día de antes a dormir allí, en el trabajo me aparco y hago la guardia de 24 horas”.