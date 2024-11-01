Aprobó una oposición, tiene trabajo y aun así no puede pagar un alquiler: cada vez más españoles viven en autocaravana porque no les queda otra

En la misma entrevista, Alan y Jaume lo explican así: “veíamos que el mercado inmobiliario no nos iba a dar una oportunidad de poder tener algo nuestro sin pagar 40 años un hipotecón”. La solución de esta pareja fue una autocaravana que les permite vivir, trabajar y moverse con cierta libertad. En su caso, además, este estilo de vida encaja con eternas jornadas laborales: “el día de antes a dormir allí, en el trabajo me aparco y hago la guardia de 24 horas”.
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A ver... q yo tuve una de 35 hasta hace 2 y no tengo 50....
Lo jodido es q no te den o que ahora esta subiendo el euribor y suben, pero 2 cosas:
1- ya bajara el euribor: cuando baje renegocias o te la llevas a otro lado
2- te la vas quitando. Habitualmente es menos q un alquiler y suele haber ventajas fiscales por amortizar
Quejarse de q no se den hipotecas o de q los precios son muy caros, si, de q sean a 40 años... y mas siendo funcionario y sabiendo q el trabajo no te va a faltar....
Q habra casos y casos, pero vaya.....
Si las casas fuesen más asequibles se podrían pagar en mucho menos tiempo. Pagar durante 10-15 años ya me parece bastante.
No se pero reflexiona si estoy es una aptitud constructiva o vengativa.