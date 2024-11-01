La aprobación de Trump cae a su mínimo histórico tras el aumento de los precios del combustible y la guerra con Irán [ENG]

La aprobación del presidente Donald Trump ha caído a un nuevo mínimo mientras crecen las preocupaciones sobre la economía de EE. UU. y la guerra con Irán. La aprobación general del presidente se sitúa ahora en el 36 %, marcando su punto más bajo desde que asumió el cargo el año pasado, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes. La aprobación de su gestión económica también parece estar disminuyendo mientras los estadounidenses afrontan precios de la gasolina disparados en medio de la guerra.