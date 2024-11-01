La aprobación de Trump cae a su mínimo histórico tras el aumento de los precios del combustible y la guerra con Irán [ENG]

La aprobación del presidente Donald Trump ha caído a un nuevo mínimo mientras crecen las preocupaciones sobre la economía de EE. UU. y la guerra con Irán. La aprobación general del presidente se sitúa ahora en el 36 %, marcando su punto más bajo desde que asumió el cargo el año pasado, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes. La aprobación de su gestión económica también parece estar disminuyendo mientras los estadounidenses afrontan precios de la gasolina disparados en medio de la guerra.
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No puede parar la guerra de Irán inmediatamente como quiere, sería un suicidio geopolítico evidente de algo que nunca debió comenzar, además de enemistarse con sus dueños, pero al mismo tiempo tampoco puede continuarla, porque eso va a hacer que el partido republicano alcance las más bajas cotas de popularidad nunca vistas probablemente en la historia de los EEUU, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, en noviembre.
La opción de cancelar las elecciones de manera unilateral, está ahí.
Pero ese acto, aún tengo la confianza que no le será posible efectuarlo por mucho que él se crea capaz de conseguirlo a través de sus actos mafiosos y criminales.