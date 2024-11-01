«¡Aprended, pues, a querer!» 200 aniversario del nacimiento de Wilhelm Liebknecht, revolucionario y fundador del Partido Socialdemócrata de Alemania [de]

Wilhelm Liebknecht (1826-1900) fue un destacado dirigente del movimiento obrero alemán del siglo XIX junto a August Bebel. Se opuso al Estado antidemocrático y se convirtió en socialista. Junto a Bebel, construyó el partido socialista, representando la posición marxista-revolucionaria frente a Lassalle, transformando el Partido Popular Sajón en el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP) en 1869. Se opusieron a la guerra franco-prusiana y defendieron la Comuna de París, siendo condenados por alta traición.
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Del artículo: «Vosotros, pueblos oprimidos; vosotros, trabajadores intelectuales; vosotros, obreros industriales; vosotras, jóvenes temblorosas y mujeres débiles y oprimidas que no os atrevéis a reclamar vuestros derechos; vosotros, desgraciadas víctimas del militarismo; en una palabra, vosotros, pobres explotados en su conjunto, a quienes se arroja
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