edición general
26 meneos
97 clics
Aprende a instalar aplicaciones en Android con ADB

Aprende a instalar aplicaciones en Android con ADB

Faltan 174 días para que Android deje de ser un sistema operativo abierto, traicionando la confianza de sus clientes y dañando a desarrolladores y usuarios. Descubre cómo seguir instalando aplicaciones a través de ADB con un PC, cómo NewPipe para acceder a YouTube sin anuncios ni intromisiones.

| etiquetas: android , adb , freedroidwarn
22 4 0 K 400 tecnología
7 comentarios
22 4 0 K 400 tecnología
CaféDescafeinado #1 CaféDescafeinado
Enlace accesible desde la propia cuenta de GitHub para quien quiera más información sobre esta canallada de Google.
keepandroidopen.org/
Se que la noticia es conocida, pero toda la información posible para alertar a la gente sobre estos indeseables y que aprendamos a protegernos es poca!
3 K 31
rojelio #2 rojelio
#1 Desgraciadamente esto sólo nos importa a los 4 gatos que nos preocupamos por la privacidad y el acceso abierto. Cerrarán Android, y no pasará nada, porque los afectados somos muy pocos.

De la web de F-Droid:
Cumulative App Updates and Downloads: In 2025 F-Droid users cumulatively updated and downloaded apps over 18 million times. This number is extrapolated since the infrastructure we have is meant to protect user privacy.

Según Gemini:
Para el año 2025, el número total de descargas en la Google Play Store se estima en aproximadamente 104.600 millones.

18 contra 104.600, la diferencia es abismal. Y que conste que digo esto como afectado, yo uso LineageOS y F-Droid en todos mis dispositivos.
3 K 20
CaféDescafeinado #5 CaféDescafeinado
#2 puede que tengas razón, pero debemos mantener viva la llama para que estos caraduras no piensen que son inmunes. Hay que concienciar para que poco a poco la gente vea la realidad tecnofeudal a la que nos vemos abocados. Hasta hace cuatro días EEUU era el 'faro de la libertad ' para casi todo el mundo y ahora hasta los más mermados ven como zanahorio & company les dan por donde amargan los pepinos. Ellos solitos se han quitado la careta. No pierdas la esperanza ???? somos muchos que no tragamos ya con estos caraduras!
1 K 9
jonolulu #6 jonolulu
#4 Necesario, pero eso no resuelve el problema que comenta #1
2 K 30
CaféDescafeinado #7 CaféDescafeinado
#6 cierto :foreveralone: pero no por ello hay que aportar el granito, gran parte de la población usa Android, Windows o el maldito WhatsApp porque no les queda otra pero va calando el mensaje... Y con el tiempo puede saltar la chispa...un SO compatible o vete a saber que... Y te garantizo que no migrarian 4... Te lo dice alguien con un Pixel leyendo instrucciones acojonado para no brickearlo al pasar a GrapheneOS
0 K 6
#3 marcotolo
tb para el que le interese estan empezando a salir proyectos tipo
github.com/sam1am/anyapk
que si el desarrollador se registra deberian estar disponibles en google play
ya que cumple los requisitos,
pero me da que el cambio de politica de google no va a ser solo para las apks sin registrar
3 K 23

menéame