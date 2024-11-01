Aprende a instalar aplicaciones en Android con ADB

Faltan 174 días para que Android deje de ser un sistema operativo abierto, traicionando la confianza de sus clientes y dañando a desarrolladores y usuarios. Descubre cómo seguir instalando aplicaciones a través de ADB con un PC, cómo NewPipe para acceder a YouTube sin anuncios ni intromisiones.
Se que la noticia es conocida, pero toda la información posible para alertar a la gente sobre estos indeseables y que aprendamos a protegernos es poca!
De la web de F-Droid:
Cumulative App Updates and Downloads: In 2025 F-Droid users cumulatively updated and downloaded apps over 18 million times. This number is extrapolated since the infrastructure we have is meant to protect user privacy.
Según Gemini:
Para el año 2025, el número total de descargas en la Google Play Store se estima en aproximadamente 104.600 millones.
18 contra 104.600, la diferencia es abismal. Y que conste que digo esto como afectado, yo uso LineageOS y F-Droid en todos mis dispositivos.
que si el desarrollador se registra deberian estar disponibles en google play
ya que cumple los requisitos,
pero me da que el cambio de politica de google no va a ser solo para las apks sin registrar
Usar teléfonos que se puedan desbloquear:
