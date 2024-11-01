edición general
13 meneos
17 clics
Apple acaba de comprar una inquietante empresa tecnológica dedicada al «pre-discurso» implicada en el genocidio de Gaza (inglés)

Apple acaba de comprar una inquietante empresa tecnológica dedicada al «pre-discurso» implicada en el genocidio de Gaza (inglés)

Tecnología israelí sobrevalorada. El año pasado, Google compró la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por 32 000 millones de dólares, lo que se consideró un precio inflado y muy superior a la relación entre ventas y valoración de empresas similares. Sin embargo, con este precio, Israel obtuvo unos ingresos fiscales extraordinarios de 5000 millones de dólares. En ese momento, los sionistas se jactaron de que eso ayudaría al país a comprar más aviones de combate y misiles para cometer genocidio. El acuerdo con Q.ai, aunque mucho menor...

| etiquetas: pre speech , pre discurso , apple , genocidio de gaza , q.ai
11 2 1 K 141 actualidad
3 comentarios
11 2 1 K 141 actualidad
Dene #3 Dene
"Tecnología israelí sobrevalorada. "?? o "financiación por la puerta de atras" del estado sionazi genocida??
0 K 11
#1 Tecar
Es de primero de mafiosos, te pago una pasta por un bien de escaso valor, puede ser un inmueble, una obra de arte o una empresa cuyo fin es financiar otro tipo de servicios de los que no se habla.
Pero en este caso lo dicen sin rodeos, es para armamento.
No sé si a estas alturas de la película alguien sigue pensando todavía que Israel es una potencia de nada.
0 K 7
carakola #2 carakola
#1 Israel es una gigantesca base estadounidense en Oriente. Pero peor.
0 K 20

menéame