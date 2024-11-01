Apple acaba de comprar una inquietante empresa tecnológica dedicada al «pre-discurso» implicada en el genocidio de Gaza (inglés)

Tecnología israelí sobrevalorada. El año pasado, Google compró la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por 32 000 millones de dólares, lo que se consideró un precio inflado y muy superior a la relación entre ventas y valoración de empresas similares. Sin embargo, con este precio, Israel obtuvo unos ingresos fiscales extraordinarios de 5000 millones de dólares. En ese momento, los sionistas se jactaron de que eso ayudaría al país a comprar más aviones de combate y misiles para cometer genocidio. El acuerdo con Q.ai, aunque mucho menor...