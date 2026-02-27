edición general
7 meneos
25 clics
Una aplicación vibecodeada por Lovable, plagada de fallos básicos, expuso a 18.000 usuarios [eng]

Una aplicación vibecodeada por Lovable, plagada de fallos básicos, expuso a 18.000 usuarios [eng]

La plataforma de vibecoding Lovable ha sido acusada de alojar aplicaciones plagadas de vulnerabilidades tras afirmar que los usuarios son responsables de resolver los problemas de seguridad detectados antes de la publicación. Taimur Khan, un empresario tecnológico con experiencia en ingeniería de software, encontró 16 vulnerabilidades, seis de las cuales calificó de críticas, en una sola aplicación alojada en Lovable que filtró los datos de más de 18 000 personas.

| etiquetas: vibe coding , lovable , seguridad
7 0 0 K 90 tecnología
6 comentarios
7 0 0 K 90 tecnología
#1 exeware
Y la noticia es?
2 K 31
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Que todavía no ha muerto nadie ni han secuestrado a un niño usando los datos expuestos.
0 K 15
#3 exeware
#2 seguro algunos gatos
0 K 9
Penetrator #5 Penetrator
#1 Que todavía hay gente que cree que el vibe coding es una buena idea.
0 K 10
#4 endy
Vibecodeada y el interés decae
0 K 7
#6 ernovation
Sólo recordar, una vez más, que las IA son un autocompletar sofisticado y nada más. No tienen absolutamente ninguna capacidad de programar.
0 K 7

menéame