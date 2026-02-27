Una aplicación vibecodeada por Lovable, plagada de fallos básicos, expuso a 18.000 usuarios [eng]

La plataforma de vibecoding Lovable ha sido acusada de alojar aplicaciones plagadas de vulnerabilidades tras afirmar que los usuarios son responsables de resolver los problemas de seguridad detectados antes de la publicación. Taimur Khan, un empresario tecnológico con experiencia en ingeniería de software, encontró 16 vulnerabilidades, seis de las cuales calificó de críticas, en una sola aplicación alojada en Lovable que filtró los datos de más de 18 000 personas.