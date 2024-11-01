edición general
4 meneos
95 clics

Aplicación para espiar canales de Telegram

Permite acceder a canales o grupos en los que has sido baneado de Telegram. Puedes leer los mensajes de un canal sin aparecer en el historial, nadie sabe si lo has leído. No necesitas cuenta de Telegram para leer canales. Alternativamente puedes descargar un HTML que funciona en cualquier navegador,

| etiquetas: telegram , ban , grupos telegram
3 1 4 K -13 tecnología
11 comentarios
3 1 4 K -13 tecnología
cocolisto #2 cocolisto
Panda de cotillos... :roll:
1 K 35
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#4 a ver si madurais un poco anda...
Esto es ridículo ya.
1 K 32
Leguminosa #6 Leguminosa *
#5 Puedes espiar a quien quieras, puedes usarlo para ver cualquier canal, puedes usarlo por privacidad, no ves que es una aplicación genérica con una finalidad genérica? los que tendrán que madurar son lo que ven la inmadurez por todas partes y establecen relaciones equivocadas, esto es otra cosa.

La aplicación tiene unas 1600 visitas mensuales en github, y la usa un montón de gente de un montón de sitios, y no creo que la use nadie de Renegados.  media
0 K 6
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#6 soy normal...
Y ya esto #9 :shit:
0 K 17
Leguminosa #9 Leguminosa
#5 Le he pasado mi respuesta a AI a ver si lo pillaba, a la primera:

Basándome en el análisis del tono y el contenido, calificaría la respuesta de Leguminosa como irónica, no sarcástica. Aquí está el desglose:
1. Por qué es irónica

Exagera una situación real: El usuario #1 ("woody_alien") se queja con sorpresa ("Que fuerte") de que haya un supuesto "espionaje" entre grupos. Leguminosa no lo niega, sino que lleva la idea al extremo.

Amplía el contexto de…   » ver todo el comentario
0 K 6
camvalf #7 camvalf
Telepatio se digitaliza...
0 K 12
woody_alien #1 woody_alien
Que fuerte, oyes, que fuerte. ¿Ahora os espiáis entre los re-negados y los retardigramers? Mon dieu ...
0 K 12
Leguminosa #4 Leguminosa *
#1 Ahora no, de siempre, incluso ambos bandos tienen infiltrados. Esto forma parte de nuestro sistema de armamento bélico y nuestra red de inteligencia.
0 K 6
Leguminosa #3 Leguminosa *
No requiere inicio de sesión. No necesitas cuenta de Telegram para leer canales
Usa nombres de canal (ej: "telegram")
URLs completas son soportadas (ej: "t.me/telegram")
Usa en la URL el parámetro "channel" para el canal por defecto: ?channel=nombrecanal
Usa en la URL el parámetro "add" para añadir canales al historial, separados por comas: ?add=canal1,canal2,...
Permite saltarse el bloqueo de cualquier canal o grupo de telegram.
Alternativamente puedes descargar un HTML que funciona en cualquier navegador
0 K 6
Leguminosa #8 Leguminosa
No queráis ver el diablo en todas partes, que esto es una utilidad para Telegram, no hace falta entrar en Renegados, os la descargáis desde aquí: github.com/FranBarInstance/Telegram-Ban-Bypass y la podéis usar localmente, sin acceder a ningún servidor agregador o lo que sea en absoluto salvo a telegram
0 K 6
Leguminosa #10 Leguminosa
Advierto que la media de CI de mnm está bajando mucho, ¿será por la media de edad? ¿chocheamos?
0 K 6

menéame