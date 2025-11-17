Aplazada la declaración de Martín Villa, investigado por la muerte de Teófilo del Valle, la primera víctima de la Transición

El Tribunal de Instancia 1 de Elda (Alicante) ha aplazado al 4 de febrero de 2026 las declaraciones del exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa y del agente de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey, investigados por la muerte a tiros del joven de 20 años Teófilo del Valle, que tuvo lugar en la ciudad alicantina el 24 de febrero de 1976, con lo que se convirtió en la primera víctima mortal de la Transición. La suspensión se debe a “problemas de logística en los juzgados de Albacete y Madrid” desde los que ambos iban...