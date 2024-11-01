Apagón masivo dejó sin energía a casi todo Brasil

Un incendio en una subestación del estado de Paraná provocó la interrupción del suministro eléctrico en Brasilia y 23 estados, incluyendo San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El Gobierno brasileño confirmó que se trató de una falla técnica y no de un problema de generación. Afectó la madrugada de este martes a casi todo el territorio de Brasil, tras interrumpirse el suministro de energía en Brasilia y otros 23 estados, entre ellos los más industrializados como Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo, informó el Ministerio de Minas y Energ