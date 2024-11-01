edición general
¿Anuncios de lo que hablas? No es tu micro, es algo mucho más sutil

Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás hablando con alguien sobre un producto, sin buscar nada en internet, y al poco rato… ¡zas! Te aparece un anuncio exactamente de eso. Sin haberlo buscado, sin haberlo escrito en ningún sitio. Solo lo dijiste en voz alta. ¿Casualidad? ¿Magia? ¿Espionaje? Vamos a verlo.

Torrezzno #10 Torrezzno
#9 eso no es un muro de pago es aceptar las cookies xD
obmultimedia #12 obmultimedia
#10 Es otro tema, si lo quereis saber, agregarme como amigo y os lo digo.
TripleXXX #11 TripleXXX
Hará un año íbamos mi hijo y yo en coche con tres japonesas hablando en inglés y salió el tema de que pasaría si tienen un accidente mortal en España, mi hijo les comentó que existían seguros de repatriación de cadáveres.

Al día siguiente empezamos a recibir publicidad en ingles sobre esos seguros.

¿Casualidad? Lo dudo muchísimo.
Torrezzno #2 Torrezzno *
@obmultimedia voto spam? No se si conoces bien el uso del voto negativo.
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 todo lo que proceda de la red de SalvameZone Deluxe es SPAM
Torrezzno #8 Torrezzno
#5 @Rorschach_ me he perdido algo? No es muro de pago.
Rorschach_ #9 Rorschach_
#8 ¯\_(ツ)_/¯

  media
RamonMercader #3 RamonMercader
Es más que obvio que el móvil escucha todo, hay apps, juegos comúnmente que escuchan para saber que ves en la TV por ejemplo y que anuncios te salen.

Si tienes Siri o algo de eso está continuamente escuchando y procesando lo escuchado.

Esto podría hacerlo apagado e incluso sin batería ni electricidad, hasta cierto punto.

Usando bluetooth puede ver lo que hay a su alrededor, incluso reconocer caras. Sin cámara y sin salir de tu bolsillo.


Todo esto que he dicho es público y verificable. Que…   » ver todo el comentario
alfema #13 alfema
Supongo que si una aplicación está escuchando y enviando información cantaría en el uso de datos y se podría localizar cual es.
Olepoint #7 Olepoint
En mi caso, dudo que sea así, y sí, debe haber alguna puta app (sospecho de las propias de MIUI) que oye. Mi IP pública sale ubicada en Madrid, y estoy a 400 km largos de allí. Vivo solo en mitad del campo, a 4 km del pueblo más cercano, el único dispositivo que tengo para conectarme es un móvil, y lo tengo bastante bien configurado en cuanto a permisos. Soy desarrollador, he hecho algunas aplicaciones para móviles, así que sé de lo que hablo, sin embargo, no demasiado a menudo, pero sí de vez…   » ver todo el comentario
Amoniaco #1 Amoniaco
Si solo fuera hablarlo, en mi caso es pensarlo. Algunas veces pienso o que estoy zumbado, algo bastante obvio, o que estos tíos saben más de mi que yo mismo.
#6 Archaic_Abattoir
#1 Lo siento, pero no. Puede ser que scrolleando por instagram hayas parado un par de segundos en un anuncio y aunque no hayas clicado ya toman nota de eso. Por ejemplo. Lo que pasa es que la publicidad para una gran empresa es muy barata y pueden explotar muchos nichos que no nos imaginamos.
