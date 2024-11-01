¿Anuncios de lo que hablas? No es tu micro, es algo mucho más sutil

Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás hablando con alguien sobre un producto, sin buscar nada en internet, y al poco rato… ¡zas! Te aparece un anuncio exactamente de eso. Sin haberlo buscado, sin haberlo escrito en ningún sitio. Solo lo dijiste en voz alta. ¿Casualidad? ¿Magia? ¿Espionaje? Vamos a verlo.
| etiquetas: anuncios , dirigidos , publicidad , online , privacidad
Al día siguiente empezamos a recibir publicidad en ingles sobre esos seguros.
¿Casualidad? Lo dudo muchísimo.
Si tienes Siri o algo de eso está continuamente escuchando y procesando lo escuchado.
Esto podría hacerlo apagado e incluso sin batería ni electricidad, hasta cierto punto.
Usando bluetooth puede ver lo que hay a su alrededor, incluso reconocer caras. Sin cámara y sin salir de tu bolsillo.
Todo esto que he dicho es público y verificable. Que… » ver todo el comentario