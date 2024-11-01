El anuncio del Ministerio de Vivienda que ha indignado a los jóvenes: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

El último spot del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no ha conseguido tener el efecto que pretendían sus impulsores. En un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los españoles, especialmente a los jóvenes, el spot ha desatado una ola de críticas. La campaña, que pretendía ironizar sobre el problema del acceso a la vivienda, ha acabado generando el efecto contrario con enfado, incomprensión y acusaciones de falta de empatía.