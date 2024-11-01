edición general
5 meneos
58 clics
Anuncian 400 millones de euros en ayudas para la compra de coches eléctricos para 2026

Anuncian 400 millones de euros en ayudas para la compra de coches eléctricos para 2026

El Gobierno también prevé la inyección de 580 millones de euros adicionales para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).

| etiquetas: coches eléctricos , ayudas , gobierno
4 1 2 K 34 actualidad
17 comentarios
4 1 2 K 34 actualidad
alcama #2 alcama
La izquierda rescatando empresas
¿ Como era eso de socializar pérdidas?
4 K 34
Sandilo #8 Sandilo
#2 Si lo hace la izquierdas es “Ayuda a la compra” si lo hace la derecha “inyección de dinero y rescate a las empresas con fondos públicos”.

En lenguaje socialista es maravillos.
4 K 21
Josecoj #9 Josecoj
#8 Lo primero es como lo definen los políticos (los 2 que han gobernado, no solo los socialistas) y lo segundo es lo que decimos los ciudadanos cuando cuando lo hacen los dos partidos.
No hagas trampas, otra vez, para reforzar tus argumentos de mierda
3 K -6
thorpedo #13 thorpedo
#9 autobombo de los enésimos clones..
0 K 11
thorpedo #15 thorpedo
#13 #9 te vote negativo por error te voto positivo en otro
0 K 11
#16 lameth *
#2 Sencillo: La derecha le da la pasta directamente a las empresas, la derecha hace el "plan renove" y todo eso, que al final permite que un SMI se compre un híbrido o un eléctrico. De esos que cualquiera (perdón si te ofende que crea que sabes esto) sabe que ni de coña puede comprarse, como un Wolkswagen de 50K.
0 K 10
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Ya vuelven otra vez los enchufados.
1 K 23
Gadfly #12 Gadfly
Están todavía sin pagar las ayudas del 2024...
1 K 19
#17 abogado_del_diablo
#12 Estas dicen que serán ayudas directas, por fin. Supongo que copiando el modelo portugués que tan buen resultado les está dando.
0 K 7
#11 VFR
y eso para cuantas viviendas públicas daría?
0 K 7
#1 Akuandi
supongo que con eso me llegará pal mío...
0 K 6
#4 Quillotro
#1 Has leído mal. Pone "400 M€ en ayudas", no "ayudas de 400 M€"....
1 K 26
#5 Akuandi
#4 Calla, que soy más feliz sin escucharte... :shit:
1 K 16
#10 XcUl10
Tranquilos si no tienes garaje propio, o sea piso no puedes tener un coche eléctrico. Así que esas ayudas serán para jubilados, suertudos con herencias inmobiliarias o ricos. Me encantan este tipo de ayuda que no vale para progresar al que más le cuesta.
0 K 6
Gadfly #14 Gadfly
#10 pero que estupideces dices? No puedes tener un coche eléctrico si vives en un piso?
0 K 7

menéame