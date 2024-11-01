·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11719
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
7860
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8334
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7689
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
4061
clics
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
más votadas
650
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”
534
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
452
Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
454
Aceptar los estándares de los automóviles estadounidenses pondría en riesgo las vidas europeas, advierten las ciudades y la sociedad civil [EN]
489
PP y Vox rechazan en el Parlamento la ley para bajar la ratio de alumnos en las aulas de Andalucía
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
58
clics
Anuncian 400 millones de euros en ayudas para la compra de coches eléctricos para 2026
El Gobierno también prevé la inyección de 580 millones de euros adicionales para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).
|
etiquetas
:
coches eléctricos
,
ayudas
,
gobierno
4
1
2
K
34
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
alcama
La izquierda rescatando empresas
¿ Como era eso de socializar pérdidas?
4
K
34
#8
Sandilo
#2
Si lo hace la izquierdas es “Ayuda a la compra” si lo hace la derecha “inyección de dinero y rescate a las empresas con fondos públicos”.
En lenguaje socialista es maravillos.
4
K
21
#9
Josecoj
#8
Lo primero es como lo definen los políticos (los 2 que han gobernado, no solo los socialistas) y lo segundo es lo que decimos los ciudadanos cuando cuando lo hacen los dos partidos.
No hagas trampas, otra vez, para reforzar tus argumentos de mierda
3
K
-6
#13
thorpedo
#9
autobombo de los enésimos clones..
0
K
11
#15
thorpedo
#13
#9
te vote negativo por error te voto positivo en otro
0
K
11
#16
lameth
*
#2
Sencillo: La derecha le da la pasta directamente a las empresas, la derecha hace el "plan renove" y todo eso, que al final permite que un SMI se compre un híbrido o un eléctrico. De esos que cualquiera (perdón si te ofende que crea que sabes esto) sabe que ni de coña puede comprarse, como un Wolkswagen de 50K.
0
K
10
#6
cenutrios_unidos
Ya vuelven otra vez los enchufados.
1
K
23
#12
Gadfly
Están todavía sin pagar las ayudas del 2024...
1
K
19
#17
abogado_del_diablo
#12
Estas dicen que serán ayudas directas, por fin. Supongo que copiando el modelo portugués que tan buen resultado les está dando.
0
K
7
#3
Presi007
Relacionada
www.meneame.net/story/gobierno-destinara-1-280-millones-euros-2026-imp
0
K
18
#7
insulabarataria
*
Spam de
#Quillotro
www.meneame.net/search?u=Quillotro&q=Empresas.de
0
K
10
#11
VFR
y eso para cuantas viviendas públicas daría?
0
K
7
#1
Akuandi
supongo que con eso me llegará pal mío...
0
K
6
#4
Quillotro
#1
Has leído mal. Pone "400 M€ en ayudas", no "ayudas de 400 M€"....
1
K
26
#5
Akuandi
#4
Calla, que soy más feliz sin escucharte...
1
K
16
#10
XcUl10
Tranquilos si no tienes garaje propio, o sea piso no puedes tener un coche eléctrico. Así que esas ayudas serán para jubilados, suertudos con herencias inmobiliarias o ricos. Me encantan este tipo de ayuda que no vale para progresar al que más le cuesta.
0
K
6
#14
Gadfly
#10
pero que estupideces dices? No puedes tener un coche eléctrico si vives en un piso?
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿ Como era eso de socializar pérdidas?
En lenguaje socialista es maravillos.
No hagas trampas, otra vez, para reforzar tus argumentos de mierda
www.meneame.net/search?u=Quillotro&q=Empresas.de