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Antonio Sanz y la Consejería de Salud envían "invitaciones" a hombres andaluces para "participar" en cribados del cáncer de cuello de útero

Antonio Sanz y la Consejería de Salud envían "invitaciones" a hombres andaluces para "participar" en cribados del cáncer de cuello de útero

El despropósito en el Servicio Andaluz de Salud y en la Consejería andaluza de Salud, dirigida por el dirigente del Partido Popular, Antonio Sanz, suma un nuevo capítulo en su ya estrepitoso historial reciente. Hombres andaluces están recibiendo cartas formales desde el SAS para “invitarles personalmente” a “participar” en el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, “uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres en todo el mundo” (y exclusivo en ellas).

| etiquetas: consejería , andaluz , salud , cartas , hombres , cribados , cáncer , útero
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12 comentarios
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#5 laruladelnorte
En particular, ha sido un hombre del municipio gaditano de El Puerto de Santa María, cuyo nombre es “Luis“, como se lee en la misma carta, quien recibió el pasado 24 de abril dicho ofrecimiento para que le sea realizada “esta sencilla prueba, una citología, pensada para detectar cualquier signo de la enfermedad antes incluso de que se manifiesten los primeros síntomas.

A Luis la invitación no le hizo puta gracia. ¬¬
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#8 DenisseJoel
#5 Un hombre llamado Luis puede perfectamente tener útero en España.
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#10 laruladelnorte
#8 Creo que este no es el caso.
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#2 DenisseJoel
Si son hombres con útero, no me parece mal.
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Pacman #9 Pacman
#2
Lucharemos por el derecho de los hombres a tener útero.
aunque no sea culpa de los romanos.
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Pertinax #4 Pertinax *
"Envían a hombres". La prueba, una única supuesta carta enviada a nombre de Da Luís. ¿Desde cuándo estás comunicaciones se dirigen al remitente únicamente por su nombre de pila? Venga hombre.
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Ragle_Gumm #3 Ragle_Gumm
Si con esto no baja el ratio de detección de cáncer yo ya no sé.
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Asimismov #6 Asimismov *
Si ha sido Antonio Sanz se referiría a puteros que transmiten el virus y el autocorrector le habrá gastado una buena corrección.
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TipejoGuti #7 TipejoGuti
Como sigan destrozando la sanidad, al educación, contaminando el Guadalquivir o metiéndose en casos de corrupción de esa manera...les vamos a tener que dar la absoluta el próximo día en las elecciones. :wall:
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senador #12 senador
Menuda parida. :troll:
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Mildranx #11 Mildranx
Esto es un simple error de registro, se ve pq en el encabezamiento tb aparece el dª, a si q como esto es un sistema automático se le ha enviado por error la carta.
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taSanás #1 taSanás
no veía yo a estos tan concienciados con el genero autopercibido...
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menéame