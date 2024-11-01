Antonio Sanz y la Consejería de Salud envían "invitaciones" a hombres andaluces para "participar" en cribados del cáncer de cuello de útero

El despropósito en el Servicio Andaluz de Salud y en la Consejería andaluza de Salud, dirigida por el dirigente del Partido Popular, Antonio Sanz, suma un nuevo capítulo en su ya estrepitoso historial reciente. Hombres andaluces están recibiendo cartas formales desde el SAS para “invitarles personalmente” a “participar” en el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, “uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres en todo el mundo” (y exclusivo en ellas).