Antonio Luis, el timador “profesional” condenado a prisión por estafar 30.000 euros a la familia de Ana Rosa Quintana

La Audiencia de Madrid impone tres años y medio de cárcel a un hombre que en 2019 reservó 274 noches que nunca pagó en alojamientos de una de las empresas de la familia de la presentadora de televisión. Uno de los mayores timadores en serie de las últimas décadas ha sido condenado a tres años y medio de cárcel en Madrid por estafar 31.000 euros a la empresa de la familia de la presentadora Ana Rosa Quintana que gestiona el alquiler de varios inmuebles en la ciudad.