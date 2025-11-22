·
11
meneos
36
clics
Antonio Jiménez, pensionista en 'LaSexta Xplica': "La sensación que tengo es que a los ricos les da pereza pagar"
Un debate televisivo revela cómo la desigualdad fiscal sigue generando tensiones y reflexiones entre ciudadanos de distintas generaciones
impuestos
,
ricos
9
2
1
K
110
actualidad
26 comentarios
#11
alkalin
#6
Un argumento no se invalida por tu situación financiera. Que como bien admites, que sea pensionista, por si mismo, no dice nada.
3
K
45
#19
angelitoMagno
#17
Se puede bajar los impuestos a las rentas bajas y subirlos a las rentas altas. No es ningún problema hacerlo, de hecho.
1
K
25
#20
encurtido
#19
Por poder, se puede hacer cualquier cosa que nos imaginemos. Yo expongo mi criterio, que no quiero ser un país "anómalo". Y al estar ya entre los países del mundo con mayor fiscalidad, no cabe el subirlos pues nos colocaríamos como el país señalado de los impuestos y eso creo que podría ser un problema grave.
Creo que lo que queremos todos, un aumento de recaudación, tiene que venir por una mejora de la economía. No por un aumento de la fiscalidad.
0
K
7
#24
angelitoMagno
#20
Ya hay un aumento de la recaudación por la mejora de la economía, la fiscalidad apenas se ha tocado.
Es más, se bajo temporalmente el IVA para determinados productos.
De lo que habla este señor es de reducir el fraude.
0
K
13
#1
YSiguesLeyendo
para robar es todo lo contrario: madrugan (bueno, es que ni se acuestan, no vaya a ser que dejen un segundo de estar robando)
0
K
20
#3
Golan_Trevize
Los pobres por el contrario pagamos ni más de felices. Y para nada trabajamos un segundo en negro... eso solo es cosa de los ricos.
0
K
11
#2
Pertinax
Echo en falta el dato de cuánto cotizó.
2
K
10
#4
alkalin
#2
Ese dato no invalida el argumento.
1
K
19
#6
Pertinax
*
#4
Cierto, pero sí invalida el dato de que sea pensionista, lo cual, por si mismo, no dice nada.
0
K
11
#8
Katos
#4
¿qué argumento?, si lo que dice es una opinión
0
K
10
#10
alkalin
#8
Una opinión puede tener o no argumentos. No se a donde quieres llegar
0
K
7
#5
frg
#2
Entonces, si no cotizó suficiente, ¿lo dejamos tirado en la calle?
1
K
23
#7
Pertinax
#5
En ese caso tiene derecho a una pensión no contributiva.
1
K
21
#12
DrEvil
*
Pues siendo el año con mayor recaudación de la historia... Yo la sensación que tengo es que a los poderes públicos les da pereza dejar de despedorrar el dinero. Porque no hacen más que pedir más y más, pero no hablan de despedorrar menos.
0
K
8
#26
encurtido
#23
Tu comentario es una jugarreta de trilero.
Mira cualquier tipo de impuesto equivalente entre España y el resto de países de la Eurozona/UE: IRPF, sociedades, patrimonio, impuesto al capital, cotizaciones (para el que lo considere un impuesto), etc. España está entre los de más arriba en cada caso.
Esos datos que torpemente traes son el % de recaudación sobre el total del PIB. Pero es que estás comparando los impuestos que paga un español con su media de 30k brutos anuales con un alemán de…
» ver todo el comentario
0
K
7
#9
La_fruta_de_ayuso
a los ricos le da morbo no pagar sobre todo cuando ven sufrir a los pobres, FIN
0
K
7
#14
encurtido
Los impuestos en España no son especialmente bajos ni siquiera dentro de la UE, ni para ricos, ni para pobres, ni para los del medio (que son los que sostienen los presupuestos).
No sé si lo que pretende este señor es dar un paso más fiscalmente y ponernos nº1 mundial en cualquier tasa equivalente.
0
K
7
#15
alkalin
#14
Lo que pide este señor es que los ricos paguen sin poder usar vehículos financieros que les permiten pagar menos que uno que percibe el salario mínimo. ¿que es lo que no se entiende?
1
K
17
#17
encurtido
#15
Yo hablo de comparar con el entorno, para tratar de entender si somos "normales" o no. Con o sin vehículos financieros, somos uno de los países donde más impuestos se pagan para todo tipo de contribuyente.
0
K
7
#23
alkalin
#17
Como decía Goebbels:"una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".
En España no somos uno de los países donde se pagan más impuestos, puedes mirarlo en la OCDE:
Región/País Presión Fiscal (Aprox. % del PIB) Posición de España
Media de la Eurozona ~41% - 41.5% España está por debajo.
Media de la UE ~40% - 40.5% España está por debajo.
España ~38% - 39%
0
K
7
#13
Findeton
Si te refieres a los políticos, de acuerdo. Los empresarios en cambio generan riqueza para todos.
1
K
1
#16
La_Prensa
#13
la riqueza la generan los trabajadores. Los empresarios se aprovechan de esta generación de riqueza más bien
2
K
28
#18
Findeton
#16
Entonces explica por qué siempre ha habido trabajadores y sólo cuando empezó a haber empresarios capitalistas que la sociedad salió de la pobreza.
0
K
11
#21
kaos_subversivo
#13
no te cansas de repetir los mismos mantras una y otra vez, eh? Y es mentira
0
K
10
#22
Findeton
#21
No, es cierto, mal os pese.
0
K
11
#25
kaos_subversivo
#22
claro, claro. Se ha demostrado tantas veces...
0
K
10
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
