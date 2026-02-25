edición general
Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "No somos responsables de la desigualdad, los empresarios creamos oportunidades"

El presidente de la patronal culpa al incremento del coste de la Seguridad Social o la no deflactación del IRPF de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

tul #1 tul
tenia la opoturnidad de estar calladito pero prefirio perderla para contar mentiras.
10 K 124
Ludovicio #3 Ludovicio *
Si lo malo es que la gente se cree estás mierdas.

Los empresarios no crean el empleo, ni las oportunidades, ni como lo quieran llamar.

La capacidad de consumo crea todas esas cosas y los empresarios las aprovechan. Y, como su tarea es obtener el máximo beneficio posible, aprovechan ese consumo procurando siempre invertir lo menos posible incluidos los sueldos de sus empleados. Sueldos que son, además, los que crean esa capacidad de consumo.

Así que no. No solo no crean ninguna oportunidad sino que, si no se les obliga por ley a mantener unos niveles, destruyen "oportunidades".
6 K 75
Valientes chupones...
#3 Si no les obligase la ley pagarían en latigazos.
Valientes chupones...
3 K 46
vicus. #2 vicus.
Ave garamendiite, los que vamos a pringar te saludan, mientras cobras cuatrociamtos mil euros al año por decir gilipolleces. Propuesta garamendiote es infalible, sin fisuras, se elimina el pago a la seguridad social y los impuestos a los que más ganan, para luego cuando el trabajador tenga un seguro de salud privado como pasa USA, donde el pesonal se tiene que empeña por una operación de apendicitis y copagar los medicamentos aún que te los cubra el seguro. O sea para quedarse con la misma mierda de sueldo y peor. Vete a la mierda gilipollas..
3 K 37
#5 pirat *
Claro, querría verte "creando oportunidades" desde cero en Somalia...
Hay muchos empresarios, no tan torpees como este elementoo, que están acojonados con la llegada al poder de la ultraderecha y el previsible decaimiento económico por el empobrecimiento de la población consumidora y el empeoramiento de las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores.
1 K 15

