·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7186
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
6105
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
5164
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
3497
clics
La crisis de vivienda explicada en gráficos
4901
clics
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla
más votadas
325
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él
535
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
461
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes
539
El presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, en el curso organizado por una acusación: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”
524
La carnicería de Israel en Gaza es 31.000 muertos mayor de lo conocido hasta ahora
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
10
clics
Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos
Las acusaciones populares lideradas por el PP también solicitan el ingreso del exministro en la cárcel
|
etiquetas
:
corrupcion
,
psoe
,
abalos
7
1
0
K
68
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kmisetas
Vaya, la cosa se pone divertida. Anticorrupción pidiendo prisión sin fianza para Ábalos es como el plot twist que la PSOE juraba que jamás llegaría. Ese mismo Ábalos que, según el relato oficial, era poco menos que un mártir del “caso Koldo”, ahora tiene a los fiscales llamando a la puerta con las esposas preparadas.
Y mientras, los que llevan años dando lecciones de ética desde Ferraz van a tener que explicar por qué su exministro estrella pasa de repartir abrazos en Barajas a jugar al dominó…
» ver todo el comentario
2
K
30
#9
Leon_Bocanegra
#1
pero si el PSOE ha expulsado a Abalos. Me parece que te has confundido con lo de Luis se fuerte.
1
K
24
#2
Antipalancas21
*
Nada equivocación
0
K
20
#6
concentrado
0
K
19
#3
CharlesBrowson
poco me parece, y poco se habla del sinverguenza del hijo de este detritrus genetico, no olvidemos que hay mas subseres encausados a parte de estos que son los cabecillas
1
K
18
#12
wildseven23
#8
¿Cuándo ha dicho Sánchez eso de "José Luis, sé fuerte"?
Se os va la pinza con tantísimas mentiras.
0
K
14
#13
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues ya han cambiado tres veces el titular y el contenido de la noticia.
Hace 25 minutos decía otra cosa
0
K
14
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Actualizada:
El juez envía a Ábalos a prisión provisional sin fianza
0
K
14
#11
oceanon3d
#7
Bulo ...a estas alturas eso es un bulo.
Respeta el foro por favor.
0
K
8
#4
valandildeandunie
De quién depende la fiscalía? Pues eso.
0
K
11
#8
concentrado
#4
Pues en este caso tengo mis dudas. Por un lado, Ábalos va a dejar de votar las propuestas del PSOE en el parlamento como venía haciendo últimamente, lo que le pone al gobierno más cuesta arriba todavía aprobar medidas. Por otro lado, el no tener un "José Luis, sé fuerte" de parte de Sánchez le puede motivar para echar espuma por la boca (sean verdades o infundios) sobre el presidente como venganza.
1
K
5
#5
oceanon3d
*
Luzon ... el que quería cerrar el caso Montoro por tierra aire y mar ... como no; para eso le pidió a Abalos una pena tan desproporcionada para un caso de tres mindunguis y "cuatro euros" aun en el aire: el objeto es ablandar en la cárcel ... algo ilegal con el código penal en la mano.
Estaba cantado.
Y Aldama seguro en la calle ... aveces pienso que el pacto con Luzon con este delincuente (con 70 millones según la justicia en paradero desconocido) no es aportar pruebas contra el Psoe (en un año solo mentiras o media menturas intrascendentes) sino callar los negociertes de mascarillas que también tenia con el PP como apuntan algunas fuentes.
0
K
8
#10
Borgiano
Recordemos que Ábalos fue el elegido por Pedro Sánchez para subir a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender la regeneración democrática
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y mientras, los que llevan años dando lecciones de ética desde Ferraz van a tener que explicar por qué su exministro estrella pasa de repartir abrazos en Barajas a jugar al dominó… » ver todo el comentario
Se os va la pinza con tantísimas mentiras.
Hace 25 minutos decía otra cosa
El juez envía a Ábalos a prisión provisional sin fianza
Respeta el foro por favor.
Estaba cantado.
Y Aldama seguro en la calle ... aveces pienso que el pacto con Luzon con este delincuente (con 70 millones según la justicia en paradero desconocido) no es aportar pruebas contra el Psoe (en un año solo mentiras o media menturas intrascendentes) sino callar los negociertes de mascarillas que también tenia con el PP como apuntan algunas fuentes.