Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos

Las acusaciones populares lideradas por el PP también solicitan el ingreso del exministro en la cárcel

Kmisetas #1 Kmisetas
Vaya, la cosa se pone divertida. Anticorrupción pidiendo prisión sin fianza para Ábalos es como el plot twist que la PSOE juraba que jamás llegaría. Ese mismo Ábalos que, según el relato oficial, era poco menos que un mártir del “caso Koldo”, ahora tiene a los fiscales llamando a la puerta con las esposas preparadas.

Y mientras, los que llevan años dando lecciones de ética desde Ferraz van a tener que explicar por qué su exministro estrella pasa de repartir abrazos en Barajas a jugar al dominó…   » ver todo el comentario
#9 Leon_Bocanegra
#1 pero si el PSOE ha expulsado a Abalos. Me parece que te has confundido con lo de Luis se fuerte.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Nada equivocación
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
poco me parece, y poco se habla del sinverguenza del hijo de este detritrus genetico, no olvidemos que hay mas subseres encausados a parte de estos que son los cabecillas
wildseven23 #12 wildseven23
#8 ¿Cuándo ha dicho Sánchez eso de "José Luis, sé fuerte"?

Se os va la pinza con tantísimas mentiras.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues ya han cambiado tres veces el titular y el contenido de la noticia.

Hace 25 minutos decía otra cosa
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Actualizada:
El juez envía a Ábalos a prisión provisional sin fianza
oceanon3d #11 oceanon3d
#7 Bulo ...a estas alturas eso es un bulo.

Respeta el foro por favor.
valandildeandunie #4 valandildeandunie
De quién depende la fiscalía? Pues eso.
#8 concentrado
#4 Pues en este caso tengo mis dudas. Por un lado, Ábalos va a dejar de votar las propuestas del PSOE en el parlamento como venía haciendo últimamente, lo que le pone al gobierno más cuesta arriba todavía aprobar medidas. Por otro lado, el no tener un "José Luis, sé fuerte" de parte de Sánchez le puede motivar para echar espuma por la boca (sean verdades o infundios) sobre el presidente como venganza.
oceanon3d #5 oceanon3d *
Luzon ... el que quería cerrar el caso Montoro por tierra aire y mar ... como no; para eso le pidió a Abalos una pena tan desproporcionada para un caso de tres mindunguis y "cuatro euros" aun en el aire: el objeto es ablandar en la cárcel ... algo ilegal con el código penal en la mano.

Estaba cantado.

Y Aldama seguro en la calle ... aveces pienso que el pacto con Luzon con este delincuente (con 70 millones según la justicia en paradero desconocido) no es aportar pruebas contra el Psoe (en un año solo mentiras o media menturas intrascendentes) sino callar los negociertes de mascarillas que también tenia con el PP como apuntan algunas fuentes. :troll:
#10 Borgiano
Recordemos que Ábalos fue el elegido por Pedro Sánchez para subir a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender la regeneración democrática
