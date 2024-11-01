edición general
12 meneos
104 clics
Anthropic tenía hasta hoy para decidir si se mantenía fiel a sus principios o cedía al Pentágono: ha elegido lo más arriesgado

Anthropic tenía hasta hoy para decidir si se mantenía fiel a sus principios o cedía al Pentágono: ha elegido lo más arriesgado

17:01 de este viernes 27 de febrero. Esa fue la fecha límite que Estados Unidos dio a Anthropic para que concediera plenos poderes al Pentágono sobre el...

| etiquetas: anthopic , eeuu , ia
10 2 1 K 104 actualidad
5 comentarios
10 2 1 K 104 actualidad
#2 Zamarro
Ya me veo a Trumpetas como Maduro, EXPROPIESEEEEE
Que giro dramatico de los acontecimientos, ver como un pais que decia ser garante de la libertad, se desnuda para mostar lo que siempre fue, una oligarquia donde el poderoso machaca al debil.
Ahora esa empresa privada y libre será atacada por todos los frentes posibles, y dejará de ser o privada o libre. Como hicieron con Tiktok.
3 K 36
#4 omega7767
#2 que USA espiaba a sus ciudadanos se sabia desde hace mucho y lo confirmó Edward Snowden ya en 2013
1 K 24
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 Que se vengan a Europa. Y apañado.
0 K 12
Mangione #3 Mangione *
Ha elegido una campaña de publicidad en la que se hacen los buenos, cuando en realidad lo que están diciendo es que todavía no están preparados. www.meneame.net/story/declaracion-dario-amodei-ceo-anthropic-sobre-nue

PD: Pete Hegshit es un demente nazi borracho.
3 K 33

menéame