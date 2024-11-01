·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5052
clics
Pantomima full: hombre performativo
4204
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
3734
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4623
clics
Inquiokupas
4493
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
560
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
467
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
394
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
284
La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza de la dana que las versiones sobre los pasos del expresident eran falsas
473
La mala suerte persigue a Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
104
clics
Anthropic tenía hasta hoy para decidir si se mantenía fiel a sus principios o cedía al Pentágono: ha elegido lo más arriesgado
17:01 de este viernes 27 de febrero. Esa fue la fecha límite que Estados Unidos dio a Anthropic para que concediera plenos poderes al Pentágono sobre el...
|
etiquetas
:
anthopic
,
eeuu
,
ia
10
2
1
K
104
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
1
K
104
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Zamarro
Ya me veo a Trumpetas como Maduro, EXPROPIESEEEEE
Que giro dramatico de los acontecimientos, ver como un pais que decia ser garante de la libertad, se desnuda para mostar lo que siempre fue, una oligarquia donde el poderoso machaca al debil.
Ahora esa empresa privada y libre será atacada por todos los frentes posibles, y dejará de ser o privada o libre. Como hicieron con Tiktok.
3
K
36
#4
omega7767
#2
que USA espiaba a sus ciudadanos se sabia desde hace mucho y lo confirmó Edward Snowden ya en 2013
1
K
24
#5
cenutrios_unidos
#2
Que se vengan a Europa. Y apañado.
0
K
12
#3
Mangione
*
Ha elegido una campaña de publicidad en la que se hacen los buenos, cuando en realidad lo que están diciendo es que
todavía no están preparados.
www.meneame.net/story/declaracion-dario-amodei-ceo-anthropic-sobre-nue
PD: Pete Heg
shit
es un demente nazi borracho.
3
K
33
#1
mente_en_desarrollo
Relacionada:
www.meneame.net/story/declaracion-dario-amodei-ceo-anthropic-sobre-nue
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que giro dramatico de los acontecimientos, ver como un pais que decia ser garante de la libertad, se desnuda para mostar lo que siempre fue, una oligarquia donde el poderoso machaca al debil.
Ahora esa empresa privada y libre será atacada por todos los frentes posibles, y dejará de ser o privada o libre. Como hicieron con Tiktok.
PD: Pete Hegshit es un demente nazi borracho.
www.meneame.net/story/declaracion-dario-amodei-ceo-anthropic-sobre-nue