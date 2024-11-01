edición general
18 meneos
31 clics
Declaración de Dario Amodei (CEO Anthropic) sobre nuestras conversaciones con el Departamento de Guerra [ENG]

Declaración de Dario Amodei (CEO Anthropic) sobre nuestras conversaciones con el Departamento de Guerra [ENG]

Nota oficial de Anthropic (Claude IA) contestando a las declaraciones del Departamento de Guerra de EE. UU., sobre las restricciones de uso de la IA de Anthropic. En inglés, traducción en los comentarios.

| etiquetas: ia , anthropic , guerra , eeuu , claude
18 0 0 K 219 actualidad
4 comentarios
18 0 0 K 219 actualidad
Porrancho #1 Porrancho
Traduccion (Gemini)

Creo profundamente en la importancia existencial de usar la IA para defender a los Estados Unidos y otras democracias, y para derrotar a nuestros adversarios autocráticos.

Por lo tanto, Anthropic ha trabajado proactivamente para desplegar nuestros modelos en el Departamento de Guerra y la comunidad de inteligencia. Fuimos la primera empresa de IA de frontera en desplegar nuestros modelos en las redes clasificadas del gobierno de EE. UU., los primeros en desplegarlos en los…   » ver todo el comentario
1 K 25
Porrancho #2 Porrancho
Gracioso , lo de que os ayudamos a vigilar a todo el mundo menos a nosotros (uso domestico)
1 K 21
#3 CrudaVerdad *
De Anthripic sería pragmático y permitiría el uso cualquiera que se le dé a su tecnología, eso sí, que el Estado firme documentos que exhoneren a la empresa de cualquier responsabilidad penal o civil.
0 K 10
ccguy #4 ccguy
#3 por qué, si esto no va de responsabilidad?
0 K 20

menéame