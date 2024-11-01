edición general
Anthropic se planta ante Trump: no será un peón del ejército

Anthropic le dice NO al Pentágono. No acepta que sus modelos de inteligencia artificial se usen sin restricciones para espiar o atacar a la población. Pero Trump no se ha quedado de brazo cruzados.

Herumel #2 Herumel
Bueno, que tengan claro que lo serán por las buenas, o por las malas, en nada les acusarán de traición y se quedará Trump con la IA.
#5 hokkien
#2 que cambien su sede a China y se lleven cuanto puedan. Usa ya no es seguro para ellos. :roll:
duende #1 duende *
Tengo curiosidad por esta lucha entre las diversas fácetas del mal para meneame: Rallo, liberales y malvadas empresas multinacionales Vs Trump y el ejército de los EEUU.
¿Qué va a ser?, lo canceláis porque es un vídeo del mal (Rallo y sus cosas liberales, defensa de una empresa privada Vs el estado) o no porque ataca a Trump y el ejército de los EEUU.
eltxoa #3 eltxoa
#1 meneame es una enorme consciencia emergente formada por múltiples consciencias menores individuales. Hay que darle algo tiempo.
ewok #4 ewok *
#1 De momento has puesto la venda delante de la herida (en este momento tiene cero negativos) y de paso construyes un hombre de paja.

* Aquí se suele criticar a ese individuo cuando dice que la sanidad privada es más eficiente y beneficiosa para el paciente cliente que la pública, no cuando habla de Anthropic.
Herumel #6 Herumel
#1 No hay curiosidad, el fascismo plegará a las élites y las beneficiará para estas conjuntamente con el fascismo controlar a la plebe, esto se más viejo que el hilo negro, Mussolini fue periodista socialista "L'Avvenire del Lavoratore" antes de llegar al poder, y lo primero que hizo fue cerrar el mismo periódico donde había trabajado.
